A menos de 15 días para que los colombianos acudan a las urnas a elegir al nuevo presidente de la República, son varios los escenarios que se observan sobre lo que podría ser la primera vuelta el próximo 31 de mayo.

Abelardo de la Espriella dobla a Paloma Valencia en intención de voto y derrotaría a Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta, según AtlasIntel

Polymarket, la plataforma de apuestas más grande del mundo, mostró en las últimas horas lo que miles de personas están analizando sobre la jornada electoral, la cual definirá un ganador o una dupla para una segunda vuelta.

En el escenario sobre quién pasaría a la segunda vuelta, Polymarket mostró una serie de resultados que benefician a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella de cara a una eventual votación el 21 de junio.

De acuerdo con la plataforma, los candidatos del movimiento Defensores de la Patria y del Pacto Histórico alcanzan el 85 % de probabilidad, mientras que una segunda vuelta entre Paloma Valencia y Cepeda es de solo el 7 %.

Escenario de segunda vuelta según datos de Polymarket el 17 de mayo. Foto: Captura de pantalla

La probabilidad de que salga un ganador de la primera vuelta presidencial es del 7,4 %, mientras que una hipotética segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia es apenas del 1 %.

Estos datos se muestran en línea con los resultados de la más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA, la cual revela a Cepeda liderando la intención de voto con el 37,6 %, segundo, De la Espriella con el 32,9 %, y tercera, Paloma Valencia con el 16,7 %.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, con 85 % de posibilidades de enfrentarse en una segunda vuelta, según Polymarket

El estudio de AtlasIntel muestra que De la Espriella es quien más le puede competir a Cepeda en todas las regiones. El candidato del movimiento Defensores de la Patria es quien tiene más respaldo en la región Central, que incluye a Antioquia y el Eje Cafetero. Allí lidera con el 39,3 % de la intención de voto, mientras que Cepeda solo cuenta con el 19,6 % y Valencia, con el 21,8 %.