El senador Andrés Forero reaccionó a los cambios en la dirección de Nueva EPS, intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud, tras la salida de Jorge Iván Ospina como agente interventor y el relevo de Gladys Asprilla Coronado, revisora fiscal de la entidad y tía del senador Inti Asprilla.

Nueva EPS anunció medidas para afiliados que están en zonas afectadas por el terremoto

A través de su cuenta de X, Forero celebró los movimientos y cuestionó, en particular, la permanencia que hasta ahora habían tenido los funcionarios del gobierno Petro en la entidad.

“¡Y llegó el día!”, escribió el congresista, quien añadió: “Jorge Iván Ospina sale de la interventoría de Nueva EPS y la tía de Inti Asprilla deja el cargo de contralora”.

Nueva EPS en la mira: Pacientes Colombia respalda el plan del Gobierno entrante, pero lanza una alerta por millones de afiliados

Jorge Iván Ospina. Bogotá Abril 30 de 2026. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: Juan Carlos Sierra-Semana

La referencia de Forero corresponde a Gladys Asprilla Coronado, quien ha estado vinculada a la revisión y auditoría de los estados financieros de Nueva EPS. Su designación ya había generado cuestionamientos políticos por su parentesco con Inti Asprilla.

El cambio en la interventoría también contempla la llegada de Roberto Solano Navarra, quien asumirá el manejo de la EPS en medio de la situación financiera y administrativa que atraviesa la entidad.

Autoridades del sector salud buscan garantizar la continuidad de la atención en el departamento. Foto: Nueva EPS - API

Forero le deseó éxitos al nuevo interventor y aseguró que desde la Comisión Séptima del Senado estarán disponibles para acompañar el proceso. “Desde la Comisión VII estamos prestos para ayudar”, afirmó.