El senador Andrés Forero reaccionó a los cambios en la dirección de Nueva EPS, intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud, tras la salida de Jorge Iván Ospina como agente interventor y el relevo de Gladys Asprilla Coronado, revisora fiscal de la entidad y tía del senador Inti Asprilla.
¡Y llegó el día!@JorgeIvanOspina sale de la interventoria de Nueva EPS y la tía de @intiasprilla deja el cargo de contralora.— Andrés Forero CD (@AForeroM) August 19, 2026
Todos los éxitos al nuevo interventor Roberto Solano en el enorme reto que asume. Desde la Comisión VII estamos prestos para ayudar. pic.twitter.com/VR3dJBXJQP
A través de su cuenta de X, Forero celebró los movimientos y cuestionó, en particular, la permanencia que hasta ahora habían tenido los funcionarios del gobierno Petro en la entidad.
“¡Y llegó el día!”, escribió el congresista, quien añadió: “Jorge Iván Ospina sale de la interventoría de Nueva EPS y la tía de Inti Asprilla deja el cargo de contralora”.
La referencia de Forero corresponde a Gladys Asprilla Coronado, quien ha estado vinculada a la revisión y auditoría de los estados financieros de Nueva EPS. Su designación ya había generado cuestionamientos políticos por su parentesco con Inti Asprilla.
El cambio en la interventoría también contempla la llegada de Roberto Solano Navarra, quien asumirá el manejo de la EPS en medio de la situación financiera y administrativa que atraviesa la entidad.
Forero le deseó éxitos al nuevo interventor y aseguró que desde la Comisión Séptima del Senado estarán disponibles para acompañar el proceso. “Desde la Comisión VII estamos prestos para ayudar”, afirmó.