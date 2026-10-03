Las razones por las que MinInterior entregó más de $ 20.000 millones a la Alcaldía de Soledad al cierre del gobierno Petro

SEMANA conoció que, 28 días antes de que terminara el gobierno de Gustavo Petro, el Ministerio del Interior, en cabeza de Armando Benedetti, dejó amarrado un convenio interadministrativo que destinó más de 20.000 millones de pesos a la Alcaldía de Soledad para instalar cámaras de seguridad.

El convenio encendió las alertas, tanto en el sector como en el Concejo de Soledad, porque terminó bajo la administración de la polémica empresa mixta Infotic, por adjudicación a dedo de la alcaldía municipal.

Fuentes del Ministerio del Interior, en la época de Armando Benedetti, le dijeron a SEMANA que el motivo de esa asignación de recursos fue la ola de inseguridad en Soledad y la falta de cámaras en el municipio.

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“El convenio entre el Ministerio del Interior con el municipio de Soledad tiene como objeto fortalecer la seguridad de la tercera ciudad más poblada del Caribe, que para junio de 2026 tuvo un pico histórico en homicidios y que no tiene una sola cámara funcionando, no obstante su población superior a 800.000 habitantes y la problemática social. El convenio no tiene anticipo y solo se paga mediante hitos constructivos de avances. La contratación de la entidad responsable de la ejecución es facultad exclusiva del municipio de Soledad”, manifestó.