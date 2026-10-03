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Juan Guillermo Monsalve se enfurece tras ser trasladado a la cárcel de Cómbita

Monsalve fue trasladado a la cárcel de Cómbita, luego de permanecer durante parte de su condena en una casa fiscal de La Picota.

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Redacción Semana
3 de octubre de 2026 a las 1:12 a. m.
El exparamilitar Juan Guillermo Monsalve.
El exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. Foto: Presidencia

Juan Guillermo Monsalve, el llamado testigo estrella contra el expresidente Álvaro Uribe, fue trasladado a Cómbita, uno de los centros penitenciarios más rigurosos del país. Monsalve pasó de una cómoda casa fiscal, con tres habitaciones, dos baños, comedor, asignada para el director de La Picota, a una celda pequeña, donde permanece aislado.

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En medio del traslado del Inpec, se le vio furioso, gritando a los guardias y hasta indignado. Según él, no lo podrían trasladar porque estaba bajo el amparo de una orden de la Corte Suprema de Justicia y les pedía que llamaran a los magistrados. Monsalve es recordado porque en la casa fiscal, en la que purgó parte de su pena por secuestro, hizo bacanales y fiestas, donde abundaron el licor, las comidas especiales, celulares privados y otros excesos.