José Manuel Restrepo sorprendió con particular escena en el centro de Bogotá: “Vamos a comernos una obleíta”

Una visita al centro de Bogotá terminó con una parada inesperada para José Manuel Restrepo. El vicepresidente recorrió las calles de esta zona de la capital, compartió con ciudadanos y se detuvo frente a uno de los negocios tradicionales para probar una oblea.

“Esa obleita, vale la pena comerse una obleita. Ya que vengo de aquí del centro, vamos a comernos una obleita”, dijo Restrepo mientras mostraba el producto.

El momento hizo parte de un video que posteriormente publicó en X, donde también destacó la importancia de respaldar los negocios de la economía popular.

José Manuel Restrepo resaltó el potencial que tiene Colombia a nivel mundial en este gremio

Entre fotos, saludos y una oblea

Durante el recorrido, Restrepo tuvo varios encuentros con personas que estaban en las calles del centro. El vicepresidente se tomó fotografías y saludó a ciudadanos, quienes se acercaron para compartir con él.

Más allá de la escena, Restrepo aprovechó la visita para referirse al comercio de esta zona de Bogotá y a la importancia que, según explicó, tienen estos establecimientos para las familias que dependen de ellos.

“Aquí en el centro, estos negocios son muy importantes, el comercio es muy importante”, afirmó el vicepresidente.

Restrepo puso como ejemplo el establecimiento donde compró la oblea y destacó el tiempo que lleva funcionando.

“Hay que apoyarlos en formalidad y que tengan oportunidades para generar empleo, como el de él, que lleva ahí con su familia 35 años generando ingresos”, señaló.

Restrepo saludó a ciudadanos y destacó la importancia de respaldar a los comerciantes. Foto: @jrestrp

También resaltó el producto que encontró durante su recorrido y relacionó este tipo de negocios con la generación de ingresos para las familias.

“Además, con un producto bastante especial. Tenemos que generar oportunidades como este negocio, como este comercio, para tener ingresos a la gente”, agregó.

El mensaje sobre la economía popular

En la publicación que acompañó las imágenes, Restrepo volvió sobre esa idea y señaló que estos establecimientos representan “tradición, trabajo y sustento para muchas familias”.

El vicepresidente relacionó este respaldo con la formalización de los negocios y con la búsqueda de nuevas oportunidades dentro de la denominada ‘Misión Crecer’, iniciativa que mencionó en su mensaje publicado en X.