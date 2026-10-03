Escándalo en Ecopetrol: exasesores catalanes de Petro, Manel Grau y Xavier Vendrell, dejan el país

Todo apunta a que los catalanes Manel Grau y Xavier Vendrell, cercanos al expresidente Gustavo Petro y a su exesposa Verónica Alcocer, eran el poder detrás en varias entidades y dependencias de la Presidencia durante el Gobierno anterior. En las investigaciones internas en Ecopetrol figuran como los cerebros de varias gestiones y negocios que hoy están en la mira de las autoridades nacionales e internacionales, pero desde que terminó la administración habrían tomado la decisión de irse de Colombia.

Ecopetrol despide a la prima de Verónica Alcocer que trabajaba en filial de la empresa. Tenía sueldazo

SEMANA pudo establecer que Grau se encuentra en su mansión en Cataluña desde hace varias semanas, mientras que fuentes cercanas a Vendrell confirmaron que planea irse del país junto con su familia en los próximos días.