Tensión en Cambio Radical: Clemencia y Enrique Vargas Lleras tendrían diferencias

La muerte de Germán Vargas Lleras sigue generando coletazos en Cambio Radical, su partido político. SEMANA conoció que hay tensiones, por ahora solucionables, entre Clemencia Vargas, la hija de Vargas Lleras, y Enrique Vargas Lleras, su tío y hoy codirector de la colectividad.

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Aunque la relación familiar no se ha visto afectada, varios congresistas le dijeron a este medio que la diferencia es por la forma en que se han tomado algunas decisiones en el partido. Las fuentes confirmaron que Clemencia pertenece al comité central del movimiento, en el que también están Fuad Char y Enrique Vargas Lleras. En el primer trimestre de 2027, el partido escogerá a su nuevo director. ¿Clemencia estará en el sonajero?