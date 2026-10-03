Homenaje en la UNP: Nueva escuela de escoltas llevará el nombre de Miguel Uribe Turbay

En medio del debate de control político al que fue citado Didier Blanco, director de la UNP, se confirmó la reestructuración de la entidad encargada de la protección de altos funcionarios y líderes del país. Entre los cambios que llegarán con el Gobierno de Abelardo De La Espriella, Blanco anunció la creación de una escuela para hombres de protección que se dedicará a educar y formar a quienes integren los esquemas.

UNP deberá ofrecerle excusas públicas a la familia de Miguel Uribe Turbay

La nueva apuesta educativa llevará el nombre de Miguel Uribe Turbay en conmemoración de la memoria del político asesinado mientras era cuidado, justamente, por la UNP. Según Blanco, la fijación del nombre solo depende de un par de procedimientos administrativos que están próximos a surtirse.