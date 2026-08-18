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Así quedaron conformados los viceministerios en el sector defensa

El ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, posesionó a los funcionarios que lo acompañarán.

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Redacción Confidenciales
18 de agosto de 2026 a las 6:25 p. m.
Ministerio de Defensa reveló los nombres de quienes ocuparán los viceministerios.
Ministerio de Defensa reveló los nombres de quienes ocuparán los viceministerios. Foto: Ministerio de Defensa.

El ministro de la Defensa, el general (r) Jorge Mora, reveló los nombres de los viceministros que lo acompañarán para ejecutar la política de seguridad del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

  • Claudia Carrasquilla Minami será la viceministra para las Políticas de Defensa y Seguridad.
  • El general retirado Ruddy Arias Rodríguez será el viceministro para la Estrategia y Planeación.
  • Juan Carlos Díaz Tarud será el viceministro de Veteranos y GSED.
  • Jaime Luis Arias Fonseca será el secretario general del Ministerio.
  • Paula María Cañas Marín será la secretaria de Gabinete.
  • Carmen Elena Abril Arévalo será la secretaria privada del ministro.
  • El coronel retirado William Alfonso Chávez Vargas será el director de Talento Humano.

Entre las líneas que tendrá el nuevo Ministerio de Defensa está recuperar la seguridad en las zonas de orden público que fueron debilitadas durante el gobierno Petro.