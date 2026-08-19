Presidente Abelardo De La Espriella agradece los 1,1 billones de pesos que la banca colombiana aportará en alivios para damnificados por el terremoto

El sector bancario colombiano anunció un programa de alivios para las familias y empresas afectadas por el terremoto que golpeó varias regiones del país, una iniciativa que, según informó el presidente Abelardo De La Espriella, representa un aporte estimado de $1,1 billones.

¿De dónde saldrán los recursos para la reconstrucción, tras el terremoto del pasado 10 de agosto? Esta es la propuesta de Anif

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario agradeció a Asobancaria y a las entidades financieras por sumarse a las acciones de reconstrucción tras la emergencia registrada el pasado 10 de agosto.

El programa contempla periodos de gracia de hasta 12 meses para los damnificados, acompañados de condonación de intereses. También incluye la suspensión de cobros jurídicos, medidas para proteger el historial crediticio de los afectados y la aplicación de los seguros bancarios correspondientes.

Creció la cifra de víctimas mortales del terremoto del 10 de agosto: este es el más reciente balance de la tragedia

La investigación de un terremoto terminó revelando una falla que no estaba en los mapas. Foto: Getty Images

Los beneficios estarán dirigidos a personas y empresas damnificadas en Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, departamentos que registraron afectaciones por el movimiento telúrico.

De La Espriella señaló que el monto anunciado se suma a las donaciones que ya han realizado diferentes entidades del sector financiero para atender la emergencia y apoyar a las comunidades afectadas.

La foto que le dio la vuelta al país tras el terremoto: esta es la historia del médico que protegió a bebés durante la tragedia

Sigue la búsqueda de desaparecidos. Foto: Policía de Cali

El presidente destacó la participación de la banca en la respuesta a la emergencia y aseguró que la reconstrucción requerirá la articulación entre el Gobierno, el sector empresarial y los ciudadanos.

“Gobierno, empresarios y ciudadanos, unidos, vamos a reconstruir a Colombia”, afirmó el mandatario al cerrar su mensaje, acompañado de su habitual frase: “¡Firme por la Patria!”.