Abren investigación a policía que permitió que el influenciador Yeferson Cossio manipulara un fusil

Un acto de irresponsabilidad se presentó en las últimas horas en el departamento del Chocó, donde el influenciador Yeferson Cossio se hizo viral por un video en el que aparece manipulando un fusil de un integrante de la Policía.

Fuentes de la institución le confirmaron a SEMANA que se abrió la respectiva investigación contra la auxiliar de la Policía responsable del arma de fuego que terminó en manos de Cossio.

Yeferson Cossio llegó con ayudas a Quibdó y entró a una zona roja. Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @yefersoncossio - AP

Desde el interior de la institución se indicó que este tipo de conductas no son apropiadas dentro de la Policía y que, además de hacerle un llamado de atención a la uniformada, se optó por abrir una investigación disciplinaria.

El suceso se registró en medio de la emergencia que se atiende en el país tras el devastador terremoto que lo sacudió.