Canciller Omar Bula no estará durante visita de delegación de congresistas de EE. UU. en Colombia

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el canciller Omar Bula no estará en el país durante la visita de un grupo de congresistas de Estados Unidos que recorrerá varios lugares de Colombia, entre ellos, el departamento del Chocó y la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca, afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Cancillería alerta sobre página fraudulenta que ofrece servicios de pasaporte

“El Ministerio de Relaciones Exteriores aclara que, debido a que el canciller Omar Bula estará fuera del país, no podrá reunirse con la delegación de congresistas estadounidenses que visitará Colombia en los próximos días”, informaron desde la entidad.

Se espera la llegada del senador Tim Kaine, del Partido Demócrata y exfórmula vicepresidencial de Hillary Clinton; además del senador John Cornyn, del Partido Republicano, quien ha tenido diferencias con el presidente Donald Trump.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores aclararon que continuarán con el enfoque en la política exterior de Colombia con el propósito de que haya una relación bipartidista con los Estados Unidos, país al que considera el Gobierno uno de los aliados estratégicos.

La visita de los congresistas de ese país se dará en medio de las elecciones al Congreso que se adelantan en Estados Unidos y que tendrán lugar entre el 24 de octubre y el 3 de noviembre, por lo que se generó expectativa por la posible reunión de los congresistas con el canciller.