Canciller ofreció “disculpas” a líderes demócratas en EE. UU. por trinos que escribió hace años: “Lenguaje irrespetuoso”

El canciller de Colombia, Omar Bula, envió una carta a varios líderes del Partido Demócrata en Estados Unidos donde ofreció unas “sinceras disculpas” por unos mensajes que escribió hace varios años en su red social X en contra de ese sector político gringo.

Sus escritos suponían un riesgo diplomático entre ambos países luego del triunfo de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato.

“Quiero ofrecer mis sinceras disculpas por los comentarios que hice en publicaciones anteriores en redes sociales sobre líderes del Partido Demócrata. El lenguaje que utilicé fue inapropiado e irrespetuoso, y lamento tanto esas palabras como la ofensa que causaron”, escribió el diplomático colombiano.

Esas publicaciones —aclaró— “fueron escritas mucho antes de que asumiera el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, en el contexto de una elección presidencial específica. Si bien ese contexto ayuda a explicar las circunstancias en las que se hicieron, no disminuye mi responsabilidad por lo que escribí. Mi perspectiva ha evolucionado desde entonces, y esos mensajes no reflejan las opiniones que sostengo hoy. Tampoco representan, de ninguna manera, la posición del Gobierno de Colombia encabezado por el presidente Abelardo De La Espriella”.

El ministro de relaciones exteriores, Omar Bula. Foto: Cortesía: Cancillería

El canciller dijo que Colombia considera que una relación sólida y constructiva tanto con el Partido Demócrata como con el Partido Republicano “es esencial para su alianza con Estados Unidos”.

En ese orden de ideas, “la cooperación, más allá de las diferencias partidistas, ha sido uno de los pilares de esa relación, y nuestro Gobierno está firmemente comprometido con preservar y fortalecer esa tradición. Valoro las contribuciones que los líderes demócratas han hecho a la amistad entre nuestros países y recibo con agrado la oportunidad de seguir avanzando juntos sobre la base de ese trabajo”.

En su misiva, el ministro de Relaciones Exteriores contó que desde que asumió el cargo, ha abogado públicamente por un enfoque bipartidista en la relación de Colombia con Estados Unidos y lo ha acogido con satisfacción.

Canciller Omar Bula y Abelardo De La Espriella. Foto: Semana.

“Las publicaciones en redes sociales que acompañan esta carta dejan constancia pública de ese compromiso. Reflejan mis opiniones actuales y la determinación de nuestro Gobierno de mantener una relación constructiva con ambos partidos”, indicó el ministro.

Y añadió: “Como ministro de Relaciones Exteriores, tengo la responsabilidad de representar a Colombia con respeto, apertura y un compromiso con el diálogo constructivo. Esa responsabilidad incluye escuchar atentamente a nuestras contrapartes, abordar con seriedad las distintas perspectivas y promover los intereses que nuestros países comparten. Mi intención es que ese compromiso se refleje tanto en mis palabras como en mis acciones”.

Donald Trump, el derrotado en las más recientes elecciones en EE.UU. Foto: Getty Images

También informó que la relación entre Colombia y Estados Unidos merece continuidad y cuidado, y que está fundamentada en el respeto mutuo y la cooperación bipartidista.

“Debemos esforzarnos por mantenerla, independientemente de las diferencias políticas y los ciclos electorales. Ofrezco estas disculpas con ese espíritu y espero que podamos fortalecer nuestro diálogo y nuestra cooperación”, concluyó.