Angie Rodríguez reveló chat que probaría que celular de Gustavo Petro estaba “envenenado” por el círculo cercano de Laura Sarabia

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, publicó un video en sus redes sociales en el que reveló un chat en el que René Guarín, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), confirmó que el celular del expresidente Gustavo Petro estaba “envenenado”.

De acuerdo con Rodríguez, la línea de celular del exmandatario colombiano estaba a nombre de Jaime Ramírez Cobo, exasesor de la Casa de Nariño y padrino de matrimonio de Laura Sarabia.

Comunicado a la opinión pública Abro hilo 1. https://t.co/z1piSsLmgY — Angie Lizeth Rodríguez Fajardo (@Angier_1992) November 11, 2026

“El teléfono del presidente, cuando me doy cuenta, está a nombre de una persona cercana a Laura. Me causó una alerta inmediata. Le informo al presidente que su celular no estaba a su nombre, sino al de Jaime Ramírez Cobo. Estaba muy molesto. Todo apuntaba a la señora Laura Sarabia”, manifestó en el video.

Rodríguez, posteriormente, se comunicó con un directivo del operador de la línea de teléfono para tomar correctivos. Luego recibió un mensaje de René Guarín, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en el que aseguró que el celular de Petro estaba “envenenado”.

Chat entre Angie Rodríguez y René Guarín. Foto: SEMANA

“Los anteriores de Gmail no, porque esos los conoce el propietario original del celular envenenado que le entregaron al presidente. Por eso toca comprar una nueva SIM card y empezar de cero y que él le vaya dando su número a las personas que quiera. A los ministros, a los embajadores, a la secretaria, a ti y así. Poco a poco es la solución más radical y la que lo libera de seguir atado a ese celular envenenado que se dejó meter”, se lee en el mensaje.

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Rodríguez agregó: “¿Quién le metió el celular envenenado? Pues ya vimos que este año, en enero de 2026, varios medios de comunicación sacan una nota periodística y señalan que la Corte Suprema de Justicia estaba interviniendo las comunicaciones del presidente de la República porque era Jaime Ramírez Cobo".

Y dijo que existen “fotos, videos, conversaciones y documentos” anclados a un espacio en la nube relacionado con Laura Sarabia.

Finalmente, Rodríguez aportó una foto del celular “envenenado” y el nuevo teléfono del exmandatario.