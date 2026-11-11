La billonaria cifra que ha costado la implementación de los acuerdos de paz de Juan Manuel Santos: Viviane Morales reveló el dato

En medio de la conmemoración de los 10 años del Acuerdo de Paz en Colombia, la alta consejera para la paz, Viviane Morales, reveló este miércoles, 11 de noviembre, la cifra billonaria de las inversiones que el Estado ha inyectado a la implementación de los acuerdos de La Habana.

“El país debe de saber que en estos 10 años se han invertido 170 billones de pesos para la implementación de los acuerdos de paz que han sido dirigidos a los distintos programas, a los mecanismos de sistema y justicia transicional, a los territorios pdet donde se han invertido más de 40 billones para dar cumplimiento a 35.000 iniciativas”, informó la alta funcionaria.

Viviane Morales y Gustavo Petro. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Y recalcó que es necesario conocer cuál es el estado real de estos avances.

“Esos 40 billones, ¿qué han significado en paz? Es que un acuerdo tiene sentido si trae paz al país. Como bien lo dijo el embajador Mauricio Gaona, el acuerdo no consiste solamente en unos compromisos, un proceso se mide por la paz, por sus resultados en la protección de la población".

Los cultivos de coca crecieron tras la firma de los acuerdos de paz. Foto: Guillermo Torres / Semana

Recordó los cuatro criterios que están implícitos en el Acuerdo de Paz, entre ellos, disminución de pobreza, afectación por el conflicto, debilidad institucional y cultivos ilícitos. Y opinó: “Los territorios continuan afectados por la violencia, la expasión de los cultivos ilícitos y la presencia de las organizaciones armadas”.

De acuerdo con la exfiscal general, “las cifras confirman que esas condiciones no solo persisten sino que con la mal llamada política de paz total se agravaron”. Y reveló con cifras en mano cómo crecieron las hectáreas de cultivos ilícitos en el país.

Viviane Morales también habló de las inversiones del Estado en la implementación de los acuerdos luego de que Juan Manuel Santos se quejara porque los últimos gobiernos, a su juicio, no han invertido lo suficiente en la puesta en marcha de lo acordado en Cuba.

Juan Manuel Santos Calderón,expresidente de la República. Foto: Alejandro Acosta

El nobel dijo textualmente: “Se ha querido atribuir cínicamente el deterioro de la seguridad a la firma del acuerdo. No pueden estar más equivocados. Ese deterioro es consecuencia de no haber implementado el acuerdo plenamente, como lo ha dicho en repetidas ocasiones el propio Consejo de Seguridad de la ONU, y de no haber tenido una política efectiva de seguridad. Repito, el deterioro de la seguridad después de la firma del acuerdo es consecuencia de no haberlo implementado y de la falta de una política efectiva de seguridad”.

Recientemente, el director del Departamento Administrativo para la Presidencia, Carlos Ríos, informó en la Comisión Segunda del Senado, en medio de un debate de control político, que el Acuerdo de Paz solo se ha ejecutado en un 53 %.

“Es decir, de los 16 años, solo tenemos un 53 %; (...) a nosotros nos están arrogando el 47 % de la ejecución de los acuerdos. Quien hablaba de paz, el gobierno anterior, tenía la obligación de haberlos implementado más que la administración que lo antecedió, la de Iván Duque, quien más lo ejecutó con un 32 %”, manifestó.

“El Gobierno anterior, el de Gustavo Petro, solo plasmó la ejecución del 4,66 %”, aclaró Ríos.