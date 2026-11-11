El expresidente Juan Manuel Santos defendió el acuerdo de paz y la JEP: “La verdad está bajo fuego”

El expresidente Juan Manuel Santos estuvo en un evento conmemorativo de los 10 años de la firma del acuerdo de paz que él suscribió en su mandato con la antigua guerrilla de las Farc.

Santos respondió a quienes han criticado lo suscrito en ese tratado y dijo que la violencia que se vive en el país no tiene que ver con lo firmado, sino con la falta de implementación de ese acuerdo.

“Se ha querido atribuir cínicamente el deterioro de la seguridad a la firma del acuerdo. No pueden estar más equivocados. Ese deterioro es consecuencia de no haber implementado el acuerdo plenamente”, aseguró Santos.

Santos dijo que luego de 10 años se continuarían haciendo las mismas críticas que le hicieron en su momento al acuerdo de paz. Y que detrás habría una estrategia por afectar lo pactado.

“Se han documentado esfuerzos coordinados para difundir cifras falsas y acusaciones sin respaldo. Por eso es tan importante defender la verdad, que está bajo fuego aquí y en el resto del mundo”, agregó.

Para Santos la paz depende de la verdad y la verdad de los hechos.

El expresidente reconoció que desde la firma del acuerdo de paz el país ha tenido gobiernos con distintas orientaciones políticas. Para Santos, el acuerdo de paz produjo una “ampliación” de la democracia.

“Las Farc cambiaron las balas por los votos, como es el propósito del acuerdo, pero su paso a la vida civil también dejó una obligación con las víctimas”, señaló.

Santos afirmó que durante el 2016 los opositores al acuerdo de paz buscaron “sembrar miedo” sobre el acuerdo de paz. “Dijeron que el acuerdo convertiría a Colombia en otra Venezuela, que yo era castrochavista, que les entregaríamos el país a las Farc”, señaló.

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