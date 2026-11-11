Expresidentes Iván Duque y Juan Manuel Santos protagonizaron un tenso momento en evento sobre el Acuerdo de Paz

Durante un evento de conmemoración organizado por la Defensoría del Pueblo se generó un momento de tensión cuando el expresidente Iván Duque criticó algunos puntos del Acuerdo de Paz firmado por su antecesor Juan Manuel Santos y el público reaccionó.

Duque criticó a la JEP y que los cultivos ilícitos hayan subido, hechos que generaron tensiones en quienes estaban presentes.

A pesar de eso, invitó a Santos a trabajar en medio de las diferencias por el país.

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El expresidente Duque aseguró que los hechos de violencia no están relacionados con una supuesta falta de implementación del acuerdo durante su mandato.

“Hablemos las cosas como son el Colombia. Hay una herida muy grande en la construcción de la paz que fue haberle puesto fin al uso de la aspersión aérea en Colombia porque a partir de ese momento pasamos de 50.000 hectáreas a las de 200.000 hectáreas para agosto del año 2018”, afirmó Duque en una clara crítica a su antecesor, que se encontraba en primera fila escuchando su discurso y había hablado previamente.

Duque dijo que actualmente hay mejor tecnología y capacidad para utilizar esas herramientas con precisión y mitigar los daños a terceros.

Expresidente Iván Duque. Foto: Alejandro Acosta

“Es allí donde se generó uno de los problemas que hoy son más críticos y complejos y que han llegado al punto de convertirse prácticamente en un estado de cosas inconstitucionales en muchos lugares del territorio”, señaló.

Otra de las críticas que hizo Duque al Acuerdo de Paz y que generó momentos de tensión fue cuando reclamó porque Jesús Santrich e Iván Márquez incumplieron lo firmado en el 2016.

“Se negoció con unas Farc que se quedó en el Congreso, algunos sin haber reparado a las víctimas y sin haber dicho la verdad”, reclamó Duque.

El expresidente criticó que la JEP no haya respetado efectivamente a las víctimas.

“Se le hace un llamado a la justicia transicional y es que tiene que garantizar la reparación efectiva de los bienes de las Farc que tampoco han sido entregados”, dijo el exmandatario.

Por su parte, Santos, que había hablado primero que Duque, defendió su gestión diciendo que la JEP “es el precio de la paz” haciendo referencia a las críticas a la justicia transicional.

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Y que 10 años después se estarían volviendo a repetir las críticas que le hicieron en su momento al tratado y a lo acordado con la guerrilla.

“En momentos clave del debate público se han documentado esfuerzos coordinados para difundir cifras falsas y acusaciones sin respaldo”, afirmó.

Santos dijo que “la verdad está bajo fuego” y que la paz depende de la verdad, y esta a su vez de los hechos alrededor del acuerdo de paz.

Al evento también estaba invitado el expresidente Gustavo Petro, quien fue el gran ausente de esta conmemoración.