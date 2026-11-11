Nueva protesta en Colombia: izquierda convocó a las calles para rechazar Ley de Rescate Económico

El Pacto Histórico citó a su militancia a las calles el próximo jueves, 19 de noviembre, para rechazar la Ley de Rescate Económico que impulsa el Gobierno De La Espriella en el Congreso. Además, se anticipó que la bancada no avalará la iniciativa.

La versión del movimiento de izquierda es que la reforma que propone el ejecutivo afectaría a las familias más pobres, a los sectores populares y a la clase trabajadora, incluso se dijo que sería más controvertida que la impulsada en el gobierno de Iván Duque.

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“La reforma del Gobierno De La Espriella es una copia aún más perversa de la reforma tributaria de Duque-Carrasquilla. La reforma tenía 163 artículos, de los cuales 47 comparten contraparte en la reforma de De La Espriella”, indicó el Pacto Histórico.

Se advirtió que mientras Carrasquilla aumentaba el IVA del 0 % al 19 % en cinco grupos de productos, De La Espriella lo haría en ocho: “En el subidón del 5 % al 19 %; Carrasquilla tocaba 20 categorías y De La Espriella llega a 80”.

Bancada del Pacto Histórico. Foto: Suministrado a Semana.

Esta iniciativa, de acuerdo a la interpretación del movimiento de izquierda, sería la más regresiva de la historia de Colombia: “De La Espriella importa el modelo fracasado de Milei en Argentina. Con la reforma lo único que crece es el desempleo y la inflación”.

Aunque el Gobierno no ha dado cuenta de algunos cambios, el Pacto reseñó que se buscaría privatizar empresas públicas fundamentales para la seguridad y la soberanía nacional, energética, alimentaria y comercial, como Ecopetrol y electrificadoras territoriales como ISA.

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“Advertimos riesgos para el empleo y los servicios públicos si las restricciones al gasto, la reducción de personal o los cambios en la contratación disminuyen la capacidad de hospitales, colegios, entidades territoriales y programas sociales para atender a la población”, comentó el movimiento.