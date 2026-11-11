El papel que juega el Padre Chucho en nuevo homenaje a Yeison Jiménez; hermana del cantante se pronunció

A diez meses de la muerte de Yeison Jiménez, su familia sigue buscando espacios para recordarlo y rendirle homenaje. El cantante de música popular falleció el 10 de enero de este año en un accidente aéreo ocurrido en Boyacá, una tragedia que conmocionó al país y dejó un profundo dolor entre sus seres queridos y grandes fanáticos.

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Esta vez, el recuerdo del artista estará acompañado por una celebración religiosa que tendrá como escenario la iglesia del Padre Chucho, en Bogotá.

La noticia la anunció Lina Jiménez, hermana del cantante, y utilizó sus redes sociales para invitar a quienes quieran estar presentes y sumarse a este encuentro en memoria del cantante.

De acuerdo con la información publicada por Lina, la misa se llevará a cabo este martes 10 de noviembre, a las 7:00 p. m., en la Iglesia Misericordia del Padre Chucho, ubicada en el barrio Castilla de la capital colombiana.

El templo, conocido también como la Parroquia Jesús Amor Misericordioso, está ubicado en la carrera 78 #7F-20.

Hermana de Yeison Jiménez hace invitación para la misa por los 10 meses de fallecido del cantante. Foto: Instagram: @linajimenez.g

Allí se reunirán familiares, amigos y admiradores que deseen dedicar un momento de oración a quien se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la música popular colombiana.

La invitación llega en una fecha especialmente sensible para sus allegados, pues cada día 10 representa un nuevo recuerdo de la tragedia que terminó con la vida del artista y de otras cinco personas que viajaban en la aeronave.

Junto con el anuncio de la ceremonia, Lina también publicó fotografías y recuerdos de su hermano. Entre las imágenes que compartió aparecen momentos de su vida familiar, especialmente su faceta como padre, además de recuerdos relacionados con varias de sus presentaciones musicales.

Desde aquel accidente, la hermana del cantante ha mantenido una presencia constante en redes sociales, donde suele decir y mostrar cuánto lo extraña y compartir momentos que dejaron huella en la relación tan especial que ellos tenían.

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Incluso, en una ocasión regresó al lugar donde ocurrió el accidente en Boyacá para rendir homenaje a Yeison y a las demás víctimas.

La nueva misa representa otra oportunidad para que sus seguidores se acerquen a su memoria y acompañen a sus familiares en medio del duelo.

Así, diez meses después de su partida, el legado musical de Yeison Jiménez continúa presente entre quienes encontraron en sus canciones una compañía y una historia de superación.