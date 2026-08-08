SEMANA: Se posesionó Abelardo De La Espriella. ¿Cómo ve al nuevo presidente?

JESÚS HERNÁN ORJUELA: Como un mensaje para Colombia. Hemos tenido oportunidad de conocer varias propuestas. Han pasado cuatro años de una propuesta y ahora vamos a entrar en otra. Y como dice Isaías, capítulo 10: “Dios es el que pone y quita a los reyes”. Inclusive, la palabra dice que, cuando hay gobiernos malos, él mismo los ha puesto para que su pueblo reconozca qué necesita. Que necesita mirar al verdadero gobierno, que es el que gobierna a todo el mundo y es Dios. Y Dios nos está dando ahora la oportunidad de una nueva propuesta con Abelardo, que nos permite a los creyentes llevar a Dios sin temor y sin miedo a la formación de los niños y los jóvenes. Es una propuesta que pone al límite a los que quieren hacer daño a los niños. Van a tener su castigo. Los criminales, pienso, deben ser reducidos en su capacidad de actuación y expresión. La cárcel tiene que servir para formar la conducta de los hombres y reintegrarlos después de que hayan entendido que no podemos hacer daño a la sociedad.

Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

SEMANA: Si nos remitimos a Isaías, como usted menciona, ¿quiere decir que el gobierno de Gustavo Petro era malo pero necesario para Colombia?

J.O.: Hay una expresión bíblica que, como exorcista, siempre me he cuestionado. Está en la Carta de los Corintios, capítulo 12. San Pablo dice que hay un ángel de Satanás que nos trajo sufrimientos para que entendamos que, si el mal trae sufrimiento, es porque Dios perfeccionará su poder. No creo que haya personas y gobiernos malos. Estoy convencido de que, como lo dijo Abelardo De La Espriella, esta también es una batalla espiritual contra el mal. Que el mal quiere golpear a los seres humanos, sí. No pienso que un gobernante, el que sea, quiera hacer daño. No lo veo. Sí creo que el mal se aprovecha de la debilidad del hombre para destruirnos, dividirnos, para hacernos daño. Y en Colombia ha crecido la delincuencia, la maldad; veo cada vez más niños que piensan en el suicidio, por ejemplo.

SEMANA: ¿Cómo le pareció el Gobierno Petro?

J.O.: No voté por Petro, pero alcancé a tener la esperanza porque era una propuesta de ayuda a los más necesitados. Creí y alcancé a ilusionarme, porque he vivido en zonas deprimidas, de injusticia, como Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, entre otras. He visto injusticias de muchos gobiernos. Tuve esperanza de que esa propuesta les ayudaría a los más necesitados, pero no. No lo lograron. No sé por qué no lo consiguieron. Y hay más sufrimiento, más pobreza, más personas que lloran a sus muertos, porque crearon una crisis en el sector salud en Colombia. Lo viví con una persona que murió porque no le dieron su medicamento y tuvo un derrame cerebral. Me desilusioné al tratar de pensar que era una propuesta distinta que podría ayudar.

Jesús Hernán Orjuela aseguró que Abelardo De La Espriella le pidió su bendición. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMAN

SEMANA: Ya habló con Abelardo De La Espriella. ¿Se conocen?

J.O.: Me hizo una videollamada; él estuvo, en su momento, en el santuario donde yo soy rector. Lo recibimos, le dimos la bendición. Todos los presidentes que han querido ir allí han estado. Los he recibido. Varios han pasado y los he bendecido. Y el doctor Abelardo estuvo con una gran actitud. Creo en su fe, en su corazón. Me pareció un hombre humilde y preocupado por el país. Tengo la confianza de que la propuesta que él trae generará seguridad, justicia, bendiciones para los menos favorecidos y posibilidad de desarrollo.

SEMANA: ¿Y qué habló con De La Espriella? ¿Qué le dijo?

J.O.: Me agradeció. Me dijo: “Padre Chucho, sé que usted es un hombre que ha hecho bien, quiero que me dé su bendición, quiero que me bendiga. Es lo que quiero de usted como ministro de Dios. Quiero su bendición para mí, para mi familia, para este proyecto, esta misión que Dios me pone”. Confieso que me pareció muy humilde, porque reconoce que el servicio que le hará a Colombia lo realizará desde Dios. Eso me gustó. Él no está engañando a nadie. Yo sí creo en la conversión. Él es un hombre de fe, lo pude ver. Escuché su voz, su palabra, su deseo. Y le hará bien a Colombia. Tengo la esperanza de que Dios, en su gobierno, traerá bendiciones al país.

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SEMANA: ¿Y usted qué le respondió al presidente?

J.O.: Que estaba para servirle. Quedamos de encontrarnos nuevamente. Estoy para servirle como ministro de Dios si necesita una bendición. No estoy buscando puestos ni cargos en el Gobierno. Estoy para servirle a él, a Ana Lucía, su esposa, una dama que nos da ejemplo de ser mamá. La vi sirviendo a los más necesitados, su carisma, la fuerza que tiene para llevar el amor. Lo hace con amor de mujer, de mamá. Y lo hace con el rosario en sus manos. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer.

SEMANA: ¿Tiene planeado visitar la Casa de Nariño en medio de su labor religiosa? ¿Abelardo De La Espriella le pidió que fuera?

J.O.: Si me lo pide, voy. O, incluso, a la sede en Barranquilla donde despachará.

Jesús Hernán Orjuela dice que si el presidente Abelardo De La Espriella le pide que vaya a la Casa de Nariño, irá. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA

SEMANA: Es exorcista. ¿Ha recibido información que apunte a hechos extraños o paranormales en la Casa de Nariño tras el Gobierno Petro? Usted, por ejemplo, estuvo en el Gobierno de Iván Duque y revisó espiritualmente el palacio presidencial.

J.O.: Donde invocamos o hacemos pactos con el mal, donde hacemos cultos de brujería y de maldad, el mal entrará. Estará ahí. Viene para destruir, matar o robar. Si me invitan allí donde hicieron cultos al mal, estoy listo para ir. Quiero llevar a Cristo, que viene para darnos vida y en abundancia. Yo sí creo que hay muchos lugares. Y ahí nadie dice absolutamente nada. Los maléficos que utilizan elementos putrefactos para hacer pactos con el mal tienen el derecho de pisotearnos a nosotros, como lo vimos en Semana Santa. Eso no lo habíamos visto, cómo quisieron entrar y destruir las iglesias. Lo vimos en La Ermita, de Cali. El papa León XIV tomó el nombre de León porque León XIII luchó contra el mal. Estoy listo para colocar la bandera de las virtudes donde se han puesto las banderas de vicio, guerra y de muerte. Estoy listo para poner banderas de alegría, justicia y seguridad social.

SEMANA: ¿Será que hicieron cultos de santería y brujería en la Casa de Nariño estos cuatro años?

J.O.: Al iniciar, vimos algunos cultos. Cualquiera que los identifique sabe qué cultos son. Cultos de santería, brujería, los mismos símbolos que llevan en sus manos. Si llevo en mi pecho la medalla de la cruz o la Virgen, muestro lo que soy. Ese mensaje, como dicen coloquialmente, traduce que blanco es, frito se come y la gallina lo pone. Claro que hubo cultos y rituales (en el pasado gobierno).

SEMANA: ¿Ha notado si Gustavo Petro lleva algún amuleto o algún elemento curioso en su vestimenta?

J.O.: No he visto ni me he encontrado al presidente Gustavo Petro, pero en lo que aparece en los videos o consejos de gobierno, no sé. Ahora con la IA, todo es complejo. Pero he preguntado qué significa una bandera que expone y me han respondido que la muerte. No sé si es la cruz de san Francisco de Asís. En un momento pensé que era un gesto bonito de Petro, que llevaba la cruz religiosa y me pareció noble, pero alguien me dijo que no era nada católico. Me informaron que era algo que se utilizaba en la santería.

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SEMANA: ¿Qué les dice a Gustavo Petro e Iván Cepeda, quienes insisten en desconocer el triunfo de Abelardo De La Espriella? El expresidente, por ejemplo, anticipa que el Tigre no completará sus cuatro años.

J.O.: Ese lenguaje retador y amenazante no le hace bien a Petro. Él cumplió, terminó sus cuatro años y tuvo su oposición. Permítale a esta nueva propuesta hacer lo que le corresponde. Y que sea oposición, pero sin agresividad, sin violencia, sin llevar a las personas al odio.

Jesús Hernán Orjuela asegura que después del 7 de agosto espera bendición para Colombia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA

SEMANA: Siempre ha hablado del temor por una posible guerra civil en Colombia. ¿Persiste su miedo?

J.O.: Muchos se rasgaron las vestiduras y dijeron ‘guerra civil’. Hemos vivido en una guerra en Colombia y seguimos en ese odio, en esa violencia, en no reconocer al otro, en no valorar otra propuesta. Guerra civil no creo que vayamos a tener. Viene un tiempo de esperanza para Colombia. Voy a cantar el himno nacional, pero como me lo enseñó mi patria. Además, me gusta: “Cesó la horrible noche. La libertad sublime derrama las auroras de su invencible luz”. Eso me gusta. Que Colombia comprenda que hemos pasado por muchos momentos de dolor, pero que comprendamos lo que quiere para nosotros quien murió en la cruz: la vida y la bendición.

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SEMANA: ¿Después del 7 de agosto cesó la horrible noche?

J.O.: (Risas) Espero bendición para Colombia. Tengo esperanza y sé que Dios va a ayudar al presidente Abelardo De La Espriella. Sé que tiene un respaldo importante, ya mostró su gabinete. El vicepresidente José Manuel Restrepo es un ser maravilloso, un ser de luz, de Dios, que ayuda a familias. Un hombre que empieza a gobernar desde su casa con su esposa y su hogar, que es maravilloso.

SEMANA: Un paréntesis: ¿votó por Abelardo De La Espriella?

J.O.: Claro que sí (risas).

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SEMANA: ¿Le parece bien involucrar a Dios en los Gobiernos o es mejor no hacerlo, pues ya tiene suficientes problemas en Venezuela, Ucrania y Gaza?

J.O.: Dios no debe estar, pero sí lo tenemos que invocar. El Gobierno tiene que pedir sabiduría para gobernar. Nosotros, los que estamos dedicados a Dios, tenemos una tarea y es ayudar a los que gobiernan, pero los que administran también tienen que respetar. ¿Cómo dice un presidente que Jesús no es Cristo? Yo no me meto en política. A mí no me van a ver de ministro o de alcalde de Tuta, Boyacá, o Tocaima, Cundinamarca. Soy pastor y me eligió Dios para servirle a mi pueblo. Pero a los gobernantes los elegimos nosotros para que nos gobiernen.

SEMANA: ¿Se refiere a Gustavo Petro? Él dijo, por ejemplo, que Jesucristo “hizo el amor y a lo mejor con María Magdalena”.

J.O.: No, no. Ahí sí, mmm. Una senadora decía: “Que no se metan los curas”. Nosotros no hablamos, pero ellos sí se meten en nuestro púlpito y se meten a hablar de Dios. Déjennos hablar de Dios y ellos que sirvan al pueblo.

Jesús Hernán Orjuela manifiesta que cree en la Patria Milagro. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA

SEMANA: De La Espriella dice que para construir una gran nación hay que poner a Dios en el centro de cada decisión. ¿Qué opina?

J.O.: Me gusta. Y mucho más cuando dice: “Una patria milagro”. Yo sí creo en esa patria. La necesitamos. Cuando Dios creó las aguas, hizo que produjeran peces. Cuando creó la tierra, ordenó que brotaran árboles y concibió al hombre a su imagen. Si se saca un pez del agua, muere. Si se arranca un árbol de la tierra, también. Y si se aparta al ser humano y a la familia de Dios, terminamos destruyéndolos.

SEMANA: Dice que cree en la conversión de De La Espriella, quien se declaró ateo. Pero se acercó a Dios, hoy es devoto. Visitó al Señor de los Milagros y lloró frente al altar. Eso le generó críticas.

J.O.: Abelardo también estuvo en mi santuario, el de La Misericordia. También en el de la Virgen de Chiquinquirá. Creo en la conversión de él. Me parecen irrespetuosos los que se han burlado y desconocen lo que Dios puede hacer en un ser humano.

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SEMANA: Viviane Morales, ministra de Educación y cristiana, ha sido cuestionada por, supuestamente, amenazar el carácter laico de la educación. ¿Qué opina?

J.O.: Me encanta que una cristiana esté en el Ministerio de Educación; le va a dar equilibrio. Ya la propuesta de Gustavo Petro tuvo una oportunidad y las cosas buenas que dejaron sé que Morales las continuará. Pero lo que trae vicio y no trae virtud, no. Ella le va a hacer mucho bien a la educación en Colombia. Me alegró cuando la designaron. La necesitábamos.