¿Cazafantasmas para la Casa de Nariño?, Petro habló de su deseo de llevar un experto en actividad paranormal. ¿Qué está pasando?

“No sé si es que le echan energías que no precisamente son blancas o qué, pero ahí se envejece rápido, así que no aconsejo mucho entrar a trabajar allí”, concluyó el jefe de Estado.

Y agregó: “Este Palacio, una mala imitación francesa, no me gusta ni cinco. Debe estar lleno de fantasmas. Tengo ganas de traer a un experto en estas materias. De todos modos, cuando la gente me abraza, me siento recargado”.