¿Fantasmas en la Casa de Nariño? Andrea Petro reveló insólita historia del palacio presidencial

La Casa de Nariño tiene una amplia historia en la política de nuestro país. Fue una vivienda privada que adquirió Vicente Nariño, padre de Antonio Nariño, en 1751. Posteriormente, desde 1784 a 1885 la casa tuvo varios dueños hasta que finalmente el Gobierno la compró. Después de varias adecuaciones que duraron un poco más de dos años, fue inaugurada el 20 de julio de 1908 por el general Rafael Reyes y la edificación, según información oficial, fue construida en los predios de la casa natal de Antonio Nariño; razón por la cual se llamó de esa manera.

Está ubicada en el centro histórico de Bogotá y es símbolo de la historia de la política colombiana. Por tradición es la residencia del Presidente de Colombia y sede del Gobierno, por lo que todos los mandatarios, en los últimos 116 años, han pasado por allí.

Como ese predio es tan antiguo, es normal que pueda tener algunas historias sobre sucesos que ocurrieron en algún momento y en ese sentido, Andrea Petro, hija de Gustavo Petro, reveló que no le gusta acudir al palacio presidencial por varias razones.

Aseguró que no ha dormido ni una sola noche en la Casa de Nariño porque “asustan de noche y no me gusta”. En entrevista con SEMANA aseguró que el lugar donde ocurrirían los “sustos” es en el pasillo donde están todas las fotografías de los presidentes que ha tenido Colombia y que en las noches es cuando más cosas extrañas ocurren.

“No sé, pero los invito a ir de noche a este pasillo (risas). Sí, yo creo que deberían hacer como unas visitas nocturnas en el Palacio de Nariño porque asustan de noche, abren puertas, cierran ventanas, eso se presenta bastante y la casa presidencial, pues está en el medio y es inaccesible. O sea, yo me siento encerrada, como en una cárcel de cierta manera, entonces a mí no me gusta mucho ir por allá”, reveló.

La hija del presidente Gustavo Petro aseguró que ese asunto es un secreto a voces en la Casa de Nariño y que por eso no se queda en el lugar. “No, a mí me da miedo. Eso da susto, también cuando tienes a los guardias de seguridad y todo tú preguntas y te haces amigo de todo el mundo, porque bueno, ahí es donde tienes que vivir y estar la mayor parte del tiempo. Y sí, ellos te dicen que se asustan de noche y no dan ganas de ir. Los policías y la seguridad cuentan que te prenden luces, se apagan luces. Ay no, eso es terrible”.

La hija del presidente Gustavo Petro aseguró que ese asunto es un secreto a voces en la Casa de Nariño y que por eso no se queda en el lugar. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Como el periodista Felipe Zuleta contó en uno de sus libros que las ex primeras Damas de Colombia sintieron cosas extrañas en la Casa de Nariño, Andrea Petro dijo que el ambiente en ese lugar es pesado. “Sí, sí, el ambiente es muy frío y muy pesado. Además, es bastante frío, da miedo. Y bueno, es un sitio histórico donde han pasado muchísimas cosas buenas como malas. Más malas que buenas, entonces no se me hace raro que asusten”.