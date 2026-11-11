Mbappé y Zidane estarían en crisis: medio francés divulga lo que habría pasado en el camerino

Kylian Mbappé no participó en el entrenamiento colectivo de este miércoles y es duda para el partido de Francia contra Italia por la quinta fecha de la Nations League. Aunque la federación aseguró que está “en tratamiento”, en la prensa francesa hablan de una relación tensa con el técnico Zinedine Zidane.

Así fue el reencuentro entre Luis Díaz y Vincent Kompany: cámara escondida captó el momento

Italia vs. Francia: canal de TV y hora exacta para ver el partidazo de la Nations League

“Las relaciones entre Zinedine Zidane y Kylian Mbappé se han visto algo tensas desde que el seleccionador nacional asumió el cargo. Su intención es mejorar esta situación en los próximos días”, informa L’Equipe.

La supuesta molestia de Mbappé estaría relacionada con los partidos de la fecha pasada, es decir, cuando Zidane estaba debutando en su cargo como DT de Francia.

“Se puede afirmar que la relación entre Kylian Mbappé y Zinedine Zidane no es tan armoniosa como la que el capitán de la selección francesa mantenía con Didier Deschamps”, agregó el reconocido medio.

De acuerdo a L’Equipe, “tampoco está de más señalar que no empezó de la mejor manera cuando el nuevo entrenador decidió, durante el parón internacional de septiembre, desplazar al máximo goleador del último Mundial a la banda izquierda para dejarle sitio en el centro a Ousmane Dembélé”.

Ese cambio en la alineación no habría sido bien aceptado por Mbappé. “Una decisión que podría interpretarse como un descenso de categoría para uno y un ascenso para el otro”, añade el artículo publicado este miércoles.

Kylian Mbappé, delantero de Francia y el Real Madrid. Foto: AP Photo/Alberto Saiz

Mbappé sigue en los planes frente a Italia

A pesar de estas versiones, Mbappé sigue en los planes de Zinedine Zidane para buscar la clasificación a los cuartos de final de la Nations League.

Todos los medios internacionales lo dan como titular indiscutible en el frente de ataque, mucho más entendiendo que Ousmane Dembélé no está convocado por la lesión que sufrió en el París Saint-Germain.

La FFF no dio más detalles del estado físico del delantero del Real Madrid, que en esta ventana internacional regresaba a su equipo nacional tras perderse los últimos tres partidos por una lesión en la rodilla.

Manchester United tendría listo a su nuevo DT: fichaje estelar por 10 millones de dólares

Autor del gol de la victoria en el primer partido de Zidane como seleccionador, el 25 de septiembre en Turquía (1-0) en el debut de la Liga de las Naciones, Mbappé tuvo que abandonar el terreno de juego poco después debido a dolores en la rodilla izquierda y ya no disputó los tres partidos siguientes.

Cabe recordar que Kylian Mbappé es el máximo goleador histórico de Francia con 67 goles en 107 partidos oficiales y actualmente se le considera el principal referente del fútbol galo ante el mundo.

Por eso es que su ausencia ante Italia sería un ‘mazazo’ para las aspiraciones del pueblo francés y, sobre todo, un capitulo más a las versiones que apuntan a una relación tensa con el cuerpo técnico.