El fútbol despide a Jesús de Miguel: mensajes de Leo Messi, Falcao García, Infantino y Mbappé

Justo después del comunicado oficial en el que CD Tenerife confirmó la muerte de Jesús de Miguel, empezaron a llegar miles mensajes de clubes y personalidades del fútbol mundial.

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Lionel Messi, ídolo del FC Barcelona, no tardó en enviar sus condolencias a los allegados del jugador fallecido en España. “No hay palabras… Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse”, escribió el astro argentino.

Kylian Mbappé, referente del Real Madrid, se sumó a la lista de mensajes: “Mucha tristeza. No hay palabras”.

Desde Colombia también hubo pronunciamiento. “Descansa en paz”, apuntó Radamel Falcao García, a través de su cuenta oficial en Instagram.

El mensaje de la Fifa

Gianni Infantino, presidente de la Fifa, habló en nombre del ente rector y lamentó los hechos sucedidos durante el partido de Tenerife vs. Andorra por la segunda división de España.

“Con profunda tristeza hemos recibido la noticia del trágico fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda. Su fallecimiento es una auténtica tragedia y su familia, sus amigos y todos aquellos que lo conocían le echarán mucho de menos”, afirmó el dirigente.

Infantino agregó: “En nombre de la Fifa y de la comunidad futbolística mundial, transmitimos nuestro más sincero pésame a su familia, a sus seres queridos y a toda la gente del CD Tenerife en estos momentos tan sumamente difíciles. Que descanse en paz”.

La Uefa, confederación europea a la que pertenecen el Tenerife y LaLiga Hypermotion, lamentó las noticias que se confirmaron a tempranas horas de este martes y anunció que habrá minuto de silencio en los partidos de la Champions League.

“Extendemos nuestras más profundas condolencias a su familia, amigos y compañeros de equipo en este momento increíblemente difícil”, apuntó el organismo, presidido por Aleksander Čeferin.

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Comunicado oficial del FC Andorra

Una de las reacciones más esperadas era la del FC Andorra, equipo rival del Tenerife, que envió condolencias a la familia de Jesús de Miguel y lamentó el trágico resultado del partido disputado el lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

“Lo primero que queremos hacer es trasladar nuestro más sincero pésame a su familia, al CD Tenerife y a todas las personas que le estaban cercanas”, subrayó el club.

Para el FC Andorra también es una tragedia difícil de superar. “Queremos trasladar también todo nuestro apoyo al CD Tenerife, sus jugadores, su cuerpo técnico, sus trabajadores y su afición. Estamos profundamente afectados por lo ocurrido y compartimos el dolor que está viviendo el club. Desde el primer momento hemos mantenido el contacto con ellos y estamos a su disposición para todo lo que puedan necesitar”, agregó.

“Lo ocurrido ha tenido un gran impacto emocional en nuestros jugadores, el cuerpo técnico y todas las personas que forman parte del FC Andorra. Son momentos especialmente duros para todos y queremos asegurarnos de que nadie tenga que afrontarlos solo. Por eso, el club está facilitando apoyo psicológico a todas las personas que lo necesiten”, finalizó el comunicado.