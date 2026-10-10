Falcao vuelve al gol y con Manchester United: descresta con zurdazo en partido de leyendas

Este sábado, 10 de octubre de 2026, Falcao jugó con Manchester United un partido de leyendas. Fue contra North London Legends, equipo mayormente conformado por íconos del Arsenal.

Se confirmó el equipo que tiene entrenando a Falcao García en su sede: “Ha sido un honor”

Falcao vuelve al Atlético de Madrid: notificación oficial que resuena en Colombia y Europa

El compromiso se desarrolló en el Estadio Principal Gelora Bung Karno, ubicado en Yakarta, Indonesia, y acabó 3-2 a favor de North London Legends sobre Manchester United Legends.

Más allá del marcador, Colombia volvió a ver a Radamel Falcao García anotando un gol con el escudo del Manchester United legends en el pecho.

En el segundo tiempo, Falcao remató de zurda el 2-2 parcial del compromiso. El colombiano fue asistido por Antonio Valencia, ecuatoriano bastante recordado en Manchester.

FALCAO GARCÍA NO PIERDE EL TOQUE 🪄 Vea su gol ⚽️ en el partido entre las leyendas del Manchester United 👹 y North London Legends 🇬🇧, tras un gran pase de Antonio Valencia 🇪🇨 📹 the_rivalry_returns https://t.co/WsKQRDu0hV — Gol Caracol (@GolCaracol) October 10, 2026

Los goles del partido, para North London Legends, fueron gracias a Emmanuel Adebayor (10′), Santi Cazorla (28′) y Jermaine Pennant (74′). Por el lado del Manchester United Legends anotaron Ashley Young (5′) y el ya mencionado Radamel Falcao García.

¿Cuándo jugó Falcao con Manchester United?

Falcao jugó a préstamo en Manchester United, cedido desde Mónaco, desde septiembre de 2014 y hasta mayo de 2015.

Fue luego de recuperarse de su grave lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, misma que lo dejó fuera del Mundial de Brasil 2014 con Colombia.

Radamel disputó 29 partidos oficiales con Manchester United, dejando cuatro goles y cinco asistencias. Todo bajo las órdenes de Louis van Gaal.

Sin embargo, la relación entre Falcao y Louis van Gaal no fue la mejor. En un punto, el técnico neerlandés puso a jugar a la estrella colombiana con el equipo sub-21 y de manera temporal.

En su paso por Manchester United, Falcao no sumó ningún título oficial con los Red Devils.

Antonio Valencia, encantado por jugar con Falcao en el partido de leyendas

El ecuatoriano Antonio Valencia integró una época dorada para Manchester United, ganando todos los títulos locales, y una Europa League, entre 2009 y 2019.

Entendiendo perfectamente lo que significa el Manchester United, Valencia se pronunció tras el partido de leyendas contra North London. Allí, se refirió a Radamel Falcao García.

“Increíble jugar con Falcao. Para mí es un honor compartir cancha con él. Un crack como jugador, pero como persona, ¡mucho mejor!”, afirmó Valencia en su cuenta de X.

Increíble jugar con @FALCAO Para mí es un honor compartir cancha con él. Un crack como jugador, pero como persona, ¡mucho mejor! 🐅👏❤️. It’s incredible to play alongside @FALCAO . It’s an honor for me to share the pitch with him. He’s a superstar as a player, but an even better person! 🐅👏❤️. — Antonio Valencia (@anto_v25) October 10, 2026

Los comentarios invadieron el post de Antonio Valencia, pues se trata de dos jugadores sudamericanos que, más allá de la huella que dejaron en sus clubes, supieron brillar con sus selecciones nacionales.

Sobre el futuro deportivo de Falcao, todo es incierto. Más allá de entrenar con un par de equipos, se desconoce si se acerca a anunciar su retiro, o tendrá una nueva experiencia.