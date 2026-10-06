Falcao vuelve al Atlético de Madrid: notificación oficial que resuena en Colombia y Europa

Sigue en vilo el futuro de Radamel Falcao García. Tras varios meses sin equipo luego de su salida de Millonarios, el Tigre analiza lo que será su futuro deportivo o si se retira definitivamente de las canchas. Por ahora, está confirmado que jugará en el Atlético de Madrid, club donde es una leyenda y marcó gran parte de su trayectoria deportiva.

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Pero no firmó un contrato profesional como jugador para reforzar la nómina, tampoco estará en el cuerpo técnico ni en la cúpula directiva. Todo hace parte de la nómina para el partido de leyendas que el Atlético de Madrid jugará en México en noviembre.

Junto a Radamel Falcao García aparecen otros jugadores históricos del Atlético de Madrid como Diego Godín, Maxi Rodríguez o David Villa, quienes participarán en un amistoso frente a leyendas del Club América el próximo 15 de noviembre a las 18:00 hora local (5:00 p. m. de Colombia), en el estadio Cuauhtémoc de Puebla.

A lo largo de las próximas semanas se anunciarán los demás jugadores de ambos equipos, que se vestirán con la camiseta con la que hicieron historia en el estadio Cuauhtémoc. Asimismo, se espera al técnico del Atlético de Madrid, que podría ser Diego Simeone, si la agenda en LaLiga y la Champions League se lo permite.

El delantero colombiano levantó cuatro títulos con el Atlético de Madrid en su paso. Foto: Getty Images

Otros nombres ya fueron anunciados y en el listado figuran, por parte del América de México: Claudio ‘Piojo’ López, Luis Roberto Alves ‘Zague’, Rubens Sambueza y Adolfo Ríos.

Homenaje para las leyendas del Atlético

Este partido en noviembre no tendrá un formato habitual, pues se estipuló que se disputarán dos tiempos de 40 minutos. Si hay empate en los 80 minutos, habrá lanzamientos desde el punto de penalti.

Otras leyendas del Atlético que pueden aparecer en el amistoso son los delanteros Fernando Torres y Sergio Agüero, y los volantes Koke Resurrección, Saúl Ñíguez y Gabi Fernández.

Club América vs. Atlético de Madrid. Foto: Atlético de Madrid

Desde mediados de 2026, Falcao García no tiene club tras no renovar con Millonarios en lo que se consideró ‘el último baile’. Sumando sus dos ciclos, Radamel disputó 33 partidos y anotó 11 goles.

Se espera que en 2027 el Tigre pueda reconsiderar su situación y confirmar su retiro de forma profesional o firmar con algún otro club como delantero.