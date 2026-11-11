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Gustavo Petro, el gran ausente en el evento de conmemoración de los 10 años del Acuerdo de Paz de la Defensoría del Pueblo

El exmandatario no asistió al evento que organizó la Defensoría. Sí lo hicieron Iván Duque y Juan Manuel Santos.

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Redacción Semana
11 de noviembre de 2026 a las 1:05 p. m.
El expresidente Gustavo Petro.
El expresidente Gustavo Petro. Foto: Catalina Olaya / Colprensa

Gustavo Petro no asistió a la conmemoración de los 10 años del Acuerdo de Paz que pactó el Estado colombiano con la extinta guerrilla de las Farc-EP, un evento organizado por la Defensoría del Pueblo en Bogotá.

A la cita acudieron Iván Duque y Juan Manuel Santos, así como los equipos con los que se impulsó la negociación e implementación del proceso.

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Petro era esperado en el recinto, pero canceló a última hora, según fuentes consultadas por SEMANA.

El exmandatario se ausentó del evento público en medio de la cascada de denuncias e interrogantes que formula la opinión pública sobre los aparentes hechos irregulares de su administración y los ‘sexocontratos’.

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