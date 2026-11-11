Gustavo Petro no asistió a la conmemoración de los 10 años del Acuerdo de Paz que pactó el Estado colombiano con la extinta guerrilla de las Farc-EP, un evento organizado por la Defensoría del Pueblo en Bogotá.

A la cita acudieron Iván Duque y Juan Manuel Santos, así como los equipos con los que se impulsó la negociación e implementación del proceso.

¿Gustavo Petro no podrá salir más de Colombia? Esto podría pasar

Petro era esperado en el recinto, pero canceló a última hora, según fuentes consultadas por SEMANA.

El exmandatario se ausentó del evento público en medio de la cascada de denuncias e interrogantes que formula la opinión pública sobre los aparentes hechos irregulares de su administración y los ‘sexocontratos’.