Al cumplirse un año y tres meses del magnicidio de exsenador y exprecandidato Miguel Uribe Turbay, su papá, Miguel Uribe Londoño, compartió un sentido mensaje a través de su cuenta de X.

Junto al escrito, esta mañana de miércoles 11 de noviembre, el papá del excongresista asesinado compartió varias imágenes en las que se observa a exprecandidato en distintos momentos.

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“Si algo hacía especial a Miguel era esa sonrisa contagiosa, esa alegría con la que vivía y con la que trabajaba todos los días por nuestro país. Tenía una manera única de disfrutar cada instante, de transmitir entusiasmo y de inspirar con sus ganas de vivir. Hoy 11 de noviembre se cumple un año y tres meses de su partida. Volver a ver estas fotografías nos da oxígeno para continuar este difícil camino sin él. Sonreímos al recordarlo, aunque lo extrañemos cada vez más”, escribió Uribe Londoño.