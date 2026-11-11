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Papá de Miguel Uribe Turbay compartió sentido mensaje tras cumplirse 1 año y 3 meses de su asesinato: “Estas fotografías”

El exprecandidato presidencial fue atacado con arma de fuego cuando se encontraba en el Parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia, occidente de Bogotá.

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Redacción Confidenciales
11 de noviembre de 2026 a las 9:50 a. m.
Miguel Uribe Turbay y su papá, Miguel Uribe Londoño.
Miguel Uribe Turbay y su papá, Miguel Uribe Londoño. Foto: Prensa de Miguel Uribe Turbay y SEMANA, respectivamente.

Al cumplirse un año y tres meses del magnicidio de exsenador y exprecandidato Miguel Uribe Turbay, su papá, Miguel Uribe Londoño, compartió un sentido mensaje a través de su cuenta de X.

Junto al escrito, esta mañana de miércoles 11 de noviembre, el papá del excongresista asesinado compartió varias imágenes en las que se observa a exprecandidato en distintos momentos.

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“Si algo hacía especial a Miguel era esa sonrisa contagiosa, esa alegría con la que vivía y con la que trabajaba todos los días por nuestro país. Tenía una manera única de disfrutar cada instante, de transmitir entusiasmo y de inspirar con sus ganas de vivir. Hoy 11 de noviembre se cumple un año y tres meses de su partida. Volver a ver estas fotografías nos da oxígeno para continuar este difícil camino sin él. Sonreímos al recordarlo, aunque lo extrañemos cada vez más”, escribió Uribe Londoño.