En un auto de cinco páginas, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le pidió a la Corte Suprema de Justicia que envíe un informe sobre la presunta participación y conocimiento de la exsenadora del Partido Comunes, Sandra Ramírez, en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

“El hijo de Tirofijo, hijo de crianza de Sandra Ramírez, dio la orden”, María Claudia Tarazona sobre el asesinato de Miguel Uribe

Esto, después de que María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, señaló que existía información sobre la participación de Enrique Marulanda, hijo del excomandante de las Farc, Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, en la planeación de dicho magnicidio.

“Le voy a revelar este dato. Ayer llegó una información muy importante a la Fiscalía que próximamente será revelada. Le adelanto: resulta que en Vaupés o en Guainía, no estoy segura, pero en uno de estos dos lugares, hay una mina ilegal que está a cargo de un personaje que se llama Enrique Marulanda”, relató el pasado 19 de octubre María Claudia Tarazona.

“Tiene un riesgo de seguridad extremo”: la JEP explica la situación de la excongresista Sandra Ramírez, citada a rendir declaración este miércoles. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/yOPYkvZxON — Revista Semana (@RevistaSemana) November 4, 2026

“Enrique Marulanda es el hijo de crianza de Sandra Ramírez, la excongresista, y es hijo biológico de alias Tirofijo. Él es el encargado de custodiar y gerenciar esa mina ilegal. Que le pertenece a John 40, que hace parte de la Segunda Marquetalia”, agregó.

Enrique Marulanda, fue catalogado como “hijo de crianza” de Sandra Ramírez Lobo Silva. Hecho por el cual, se pide aclarar si la exsenadora tuvo conocimiento alguno o se abrió alguna línea de investigación tras lo relatado por María Claudia Tarazona.

La magistrada de la JEP, Lily Andrea Rueda Guzmán, pidió una respuesta inmediata y clara sobre este caso.

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“(...) este despacho considera necesario esclarecer si Sandra Ramírez Lobo Silva se encuentra comprendida en la compulsa de copias ordenada por la Fiscalía General a la Corte Suprema de Justicia el pasado 21 de octubre”, indica.

Esto, en referencia al fuero constitucional que tenía Sandra Ramírez al momento de los hechos materia de investigación.

“Requerir a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que dentro de los tres días hábiles siguientes a la comunicación de esta providencia, informe sobre el trámite impartido a la compulsa de copias remitida por la Fiscalía General (...) relacionada con la investigación por el homicidio de Miguel Uribe Turbay”, solicitó la JEP.

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El alto tribunal deberá realizar varias precisiones en este caso.

“En particular, deberá precisar si Sandra Ramírez Lobo Silva (...) se encuentra comprendida en dicha actuación y si existen investigaciones, actuaciones procesales o elementos de información que la relacionen con los hechos investigados. En caso afirmativo, deberá informar sobre la naturaleza y el estado de dichas actuaciones y remitir copia de las piezas pertinentes, con observancia de las reservas legales aplicables”, añade.

En la solicitud, se advierte la necesidad de “esclarecer si existen actuaciones o elementos de información que la relacionen con los hechos investigados por el asesinato de Miguel Uribe”.

Interpol emitió circular roja para capturar a seis integrantes de la Segunda Marquetalia por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. https://t.co/if1kX8q65f https://t.co/G7dTswDXGe — Revista Semana (@RevistaSemana) April 10, 2026

SEMANA conoció que la exsenadora cuenta con una amnistía iure presencial que le da ciertos beneficios.

Entre esto, “no tiene la obligación de solicitar autorización para salir del país”.

La exsenadora solamente debe “continuar cumpliendo con los compromisos derivados del régimen de condicionalidad y, en particular, su compromiso de mantener actualizados sus datos de contacto y ubicación”.