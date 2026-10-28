Siete meses después de que SEMANA revelara la participación de la Segunda Marquetalia en el plan para atentar contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tomó una decisión de fondo frente a uno de los principales señalados.

Se trata de Kendry Téllez Álvarez, conocido como Yako, un desmovilizado de la guerrilla de las Farc que, pese a firmar el Acuerdo de Paz en 2016 y ser un compareciente de la JEP, se unió a la Segunda Marquetalia fundada por Iván Márquez para seguir delinquiendo.

Tras revisar varios informes de la Fiscalía General que señalaban que Yako había incumplido varios de sus compromisos de no seguir delinquiendo y no poder contactarlo para que diera su versión, la JEP determinó que se había presentado un incumplimiento grave del régimen de condicionalidad y le revocó la libertad condicional que le había otorgado en diciembre de 2018.

En uno de los apartes de la decisión se señala que desde hace 16 meses dejó de comparecer y atender las citaciones de la JEP para que declarara en varias investigaciones. Igualmente, se recopiló una respuesta de su abogado que señaló que tampoco había recibido respuesta a sus llamadas y mensajes.

Con esta decisión, se adelantará un trámite para que se reactiven las órdenes de captura en contra de Yako, quien además de la investigación por el magnicidio del líder político del Centro Democrático, tiene dos sentencias por homicidio, secuestro y porte ilegal de armas vigentes.

Los señalamientos contra Yako

En su declaración ante la Fiscalía, Simeone Pérez Marroquín, alias el Viejo, quien fue el encargado de realizar las labores de logística para el atentado a Miguel Uribe Turbay, detalló la participación directa de integrantes de la Segunda Marquetalia.

En su declaración, revelada en exclusiva por SEMANA, señaló directamente a alias Yako de haber sido el enlace entre las disidencias de las Farc —que se encuentran en Venezuela— y la banda encargada de realizar los seguimientos y conseguir al menor que le disparó al dirigente político.

“Quien me informó que la Segunda Marquetalia era la que había ordenado esta operación en contra del senador Miguel Uribe fue Kendry Téllez Álvarez, alias Yako. Ante las personas en la ciudad le decíamos ‘la vuelta’, pero ante los mandos de la guerrilla es una ‘operación’”, relató Simeone Pérez Marroquín, alias el Viejo, quien fue condenado el 20 de marzo a 22 años de prisión tras firmar un preacuerdo, reconociendo su participación en la planeación del atentado.