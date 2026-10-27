“Se equivoca el señor Ramelli”: la respuesta de Hernán Cadavid a cuestionamientos del presidente de la JEP a Ley de Sometimiento

El senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, cuestionó las declaraciones de Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sobre el proyecto de Ley de Sometimiento a la Justicia. Aseguró que el magistrado se equivoca al comparar los mecanismos contemplados en esa iniciativa con los que aplica el tribunal transicional.

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“Se equivoca el señor Ramelli; empezando porque la Ley de Sometimiento no crea justicias ‘especiales’ eternas e inservibles”, afirmó el congresista al referirse a los comentarios del presidente de la JEP.

Cadavid también hizo énfasis en que la iniciativa no contempla la creación de una jurisdicción especial para procesar a quienes se sometan a la justicia, sino que su aplicación estaría a cargo de los funcionarios judiciales ordinarios. “El sometimiento se aplica por fiscales y jueces de la República”, señaló el senador.

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El presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, en un acto de apoyo a la JEP ante la amenaza de reducir su presupuesto, por ser esta un gran esfuerzo y producto de los Acuerdos de Paz. Foto: Guilermo Torres - Semana

Las declaraciones se conocen luego de que Ramelli expresara su opinión frente a lo que él considera “similitudes” entre el proyecto de ley y los mecanismos de justicia restaurativa que desarrolla la JEP.

El magistrado explicó que, tras revisar el articulado y su exposición de motivos, encontró que la iniciativa contempla descuentos en las sanciones para quienes entreguen información sobre personas desaparecidas o realicen acciones restaurativas.

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Hernán Cadavid. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Según Ramelli, estos elementos guardan relación con procedimientos que ya se desarrollan en la jurisdicción transicional. También cuestionó que la exposición de motivos del proyecto mencionara las experiencias de Sudáfrica y Colombia sin hacer referencia explícita a la JEP.