Abelardo De La Espriella anuncia incautación de media tonelada de marihuana en Armenia

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, anunció un nuevo golpe al narcotráfico.
Según dio a conocer el primer mandatario, en Armenia, Quindío, fue incautada media tonelada de marihuana.
El decomiso se logró, detalló De La Espriella, gracias a labores de búsqueda y verificación en una camioneta que transportaba el alijo oculto en 266 paquetes.
¡EN LA PATRIA MILAGRO NO HAY TREGUA CONTRA EL NARCOTRÁFICO!— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 27, 2026
Nuestra Policía Nacional asestó un nuevo golpe al narcotráfico en Armenia, Quindío, con la incautación de MEDIA TONELADA DE MARIHUANA, distribuida en 266 paquetes que eran transportados en una camioneta y que fueron… pic.twitter.com/UVnr21d8dA
“¡En la patria milagro no hay tregua contra el narcotráfico! Es droga que no llegará a las calles, no envenenará a nuestros jóvenes y no seguirá financiando a las estructuras criminales", agregó.
Finalmente, el Presidente aseguró: “Vamos a cerrarles el paso a los narcoterroristas en cada rincón de Colombia. No permitiremos que sigan convirtiendo nuestras ciudades y carreteras en corredores para sus negocios criminales, ni que continúen destruyendo familias para llenar sus bolsillos de dinero sucio”.