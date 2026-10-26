Abelardo De La Espriella anuncia incautación de media tonelada de marihuana en Armenia

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, anunció un nuevo golpe al narcotráfico.

Según dio a conocer el primer mandatario, en Armenia, Quindío, fue incautada media tonelada de marihuana.

El decomiso se logró, detalló De La Espriella, gracias a labores de búsqueda y verificación en una camioneta que transportaba el alijo oculto en 266 paquetes.

“¡En la patria milagro no hay tregua contra el narcotráfico! Es droga que no llegará a las calles, no envenenará a nuestros jóvenes y no seguirá financiando a las estructuras criminales", agregó.

Finalmente, el Presidente aseguró: “Vamos a cerrarles el paso a los narcoterroristas en cada rincón de Colombia. No permitiremos que sigan convirtiendo nuestras ciudades y carreteras en corredores para sus negocios criminales, ni que continúen destruyendo familias para llenar sus bolsillos de dinero sucio”.