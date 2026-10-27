Este martes, 27 de octubre, llegan a Colombia más de 300 militares estadounidenses para un entrenamiento contra el narcotráfico, más puntualmente a la base de Tolemaida, en Nilo, Cundinamarca.

“No se está violando la soberanía nacional”: exminDefensa, Diego Molano, tras llegada de 300 soldados de EE. UU.

Los militares estadounidenses estarán en el país hasta el próximo 11 de noviembre.

Quien reaccionó a la llegada de los militares estadounidenses a Colombia fue la exsenadora María Fernanda Cabal.

“Bienvenidos los aliados de la libertad. En buena hora llegan a Colombia los militares estadounidenses para entrenar junto a nuestra Fuerza Pública. Colombia necesita una Fuerza Pública fortalecida y toda la cooperación necesaria para combatir esa amenaza. Los colombianos necesitamos resultados contundentes contra el narcoterrorismo”, dijo Cabal a través de su cuenta en X.