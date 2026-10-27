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María Fernanda Cabal no guardó silencio tras la llegada de 300 militares estadounidenses a Colombia

La excongresista se pronunció a través de redes sociales.

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Redacción Confidenciales
27 de octubre de 2026 a las 8:36 a. m.
La exsenadora María Fernanda Cabal.
La exsenadora María Fernanda Cabal. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Este martes, 27 de octubre, llegan a Colombia más de 300 militares estadounidenses para un entrenamiento contra el narcotráfico, más puntualmente a la base de Tolemaida, en Nilo, Cundinamarca.

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Los militares estadounidenses estarán en el país hasta el próximo 11 de noviembre.

Quien reaccionó a la llegada de los militares estadounidenses a Colombia fue la exsenadora María Fernanda Cabal.

“Bienvenidos los aliados de la libertad. En buena hora llegan a Colombia los militares estadounidenses para entrenar junto a nuestra Fuerza Pública. Colombia necesita una Fuerza Pública fortalecida y toda la cooperación necesaria para combatir esa amenaza. Los colombianos necesitamos resultados contundentes contra el narcoterrorismo”, dijo Cabal a través de su cuenta en X.