Álvaro Leyva le envía duro mensaje a Gustavo Petro: “Retírese de la vida pública”

El expresidente Gustavo Petro no para de protagonizar nuevos escándalos y de mover el panorama político colombiano. En las últimas horas, se conoció una nueva denuncia de una mujer, llamada Deicy Jiménez, quien asegura que el mandatario le habría pagado favores sexuales con contratos en el Estado.

Ante el escandaloso hecho, son varios los políticos que se han pronunciado. El más reciente fue Álvaro Leyva, quien fue canciller en el gobierno Petro y salió del cargo fuertemente distanciado del mandatario.

Escándalo de ‘sexocontratos’ de Petro daría un giro radical: la Fiscalía anunció medidas

En un mensaje, Leyva fue contundente pidiéndole la salida del escenario político a Petro.

“Gustavo... Hágale un favor al país... Retírese de la vida pública”, fue el mensaje que envió el excanciller en su cuenta de X.