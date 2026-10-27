“No se está violando la soberanía nacional”: exminDefensa, Diego Molano, tras llegada de 300 soldados de EE. UU.

La llegada de 300 soldados de Estados Unidos a partir de este martes 27 de octubre levantó ampolla en algunos sectores políticos de oposición que consideraron que se está violando la soberanía nacional.

Tras la polémica, el exministro de Defensa, Diego Molano, aseguró en diálogo con SEMANA que está clase de actividades como los entrenamientos combinados no violan la soberanía nacional y están plenamente reglados por acuerdos internacionales.

“Es claro que Colombia desde hace mucho años viene haciendo ejercicios estratégicos no solo con el Comando Sur de los Estados Unidos, también con la Fuerza Aérea estadounidense, también con las Armadas, varias Armadas de Centro América y del Caribe en operaciones conjuntas”, señaló el exministro Molano.

Más de 300 militares de Estados Unidos llegarán a Colombia. Foto: Ejército

Agregó que: “pero en este caso particular es un ejercicio más de preparación , de entrenamiento fortalecimiento de capacidades y que es un espacio temporal. La pregunta no es si vienen estos 300 soldados a combatir, sino cómo quedan las capacidades las Fuerzas Militares con todo este entrenamientos”.

Sobre el rol que cumplirán los soldados norteamericanos indicó el Ministerio de Defensa que: “el personal militar de los Estados Unidos empezará a llegar a Colombia el martes 27 de octubre de 2026 al Fuerte Militar de Tolemaida, ubicado en Nilo, Cundinamarca, lugar donde será el escenario principal del ejercicio multinacional de entrenamiento colectivo Vanguardia del Sur 2026 (VS26), que se desarrollará hasta el 11 de noviembre”.

Añadió la cartera de defensa que: “la actividad comenzará el día 30 de octubre con una evacuación aeromédica desde el Fuerte Militar de Tolemaida hasta las instalaciones de la Escuela de Caballería en la ciudad de Bogotá. El objetivo será verificar los procedimientos de atención médica y primeros auxilios empleados por el personal de sanidad de ambos ejércitos para auxiliar a una persona que habría resultado herida en un área minada”.

Mindefensa explicó cuál será el papel de los militares colombianos y los estadounidenses. Foto: Ejército.

“Para el desarrollo del simulacro se emplearán aeronaves y equipos médicos especializados. La actividad culminará con el traslado del paciente simulado desde el helipuerto de la instalación militar hasta un centro de atención médica especializado”, explicó el Ministerio de Defensa.