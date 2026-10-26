Esta es la escalofriante historia detrás de la masacre en Suaza, Huila: hay seis muertos

La región de Suaza, Huila, se encuentra conmocionada por una masacre en la que fueron asesinadas seis personas.

Disidencias de Calarcá estarían detrás de las masacre en el Huila. Foto: Suministrado a SEMANA.

Fuentes militares revelaron que todo inició con una reunión a la cual fue convocada la comunidad por la estructura Rodrigo Cadete, de alias Calarcá.

En la zona, la comunidad nuevamente iba a ser sometida al chantaje y la extorsión por parte de los criminales, de acuerdo con las fuentes.

En medio de la reunión, según indicaron las fuentes, uno de los pobladores se rebeló contra las disidencias, lo que habría desatado la ira de uno de los hombres armados, quien habría asesinado al hombre que estaba generando la revuelta.

Tras la violenta acción del disidente de Calarcá, los asistentes, según dijeron las fuentes militares, se volcaron contra los criminales y habrían asesinado a cinco de ellos.

Masacre en el Huila deja seis muertos. Foto: Suministrado a SEMANA.

Las imágenes que circulan en las redes sociales sobre las víctimas en Suaza son impactantes. Los cuerpos presentan graves heridas causadas, al parecer, con machetes.

Tras la compleja situación de orden público, el Ejército, la Policía y la Fiscalía tuvieron que enviar unidades especiales para controlar la situación y realizar el respectivo levantamiento de los cuerpos sin vida.

El CTI y la fuerzas pública llegaron al sitio de la masacre. Foto: Suministrada a SEMANA.

“La Policía Nacional en coordinación con el Ejército Nacional y el CTI, que se encuentra atendiendo actos urgentes, adelanta acciones operativas y de verificación frente a un presunto homicidio múltiple en zona rural de Suaza, que preliminarmente podría estar relacionado con otro hecho delictivo”, dijo por su parte la Policía.

En el sitio, según fuentes militares que se encuentran en la zona, la situación es altamente compleja debido a la acción violenta que habrían ejecutado las disidencias de las Farc contra la comunidad.

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