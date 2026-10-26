Caída de cables de alta tensión generó trágico accidente a las afueras de Bogotá: dejó un muerto y seis heridos

La Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tenjo y la Policía Nacional atendieron una emergencia registrada a las 2:54 de la tarde de este lunes, 26 de octubre, en el kilómetro 5 de la vereda El Chacal, sobre la vía que conecta a Siberia con el municipio de Tenjo.

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El incidente ocurrió tras el colapso de líneas eléctricas de alta tensión que cayeron sobre un vehículo de transporte público de la empresa Flota Águila, signado con el número interno 133, el cual cubría la ruta Bogotá-Tabio. La caída de cables de alta tensión sobre un bus intermunicipal provocó la muerte de una persona y dejó seis lesionadas.

Como consecuencia del contacto directo con la red eléctrica, la estructura metálica del bus quedó energizada mientras mantenía pasajeros en su interior, además de registrarse líneas expuestas sobre la carpeta asfáltica.

Las autoridades confirmaron el deceso de un ciudadano en el lugar de los hechos y la evacuación de seis personas con heridas de diversa consideración, entre las que se encuentra una unidad del cuerpo de bomberos que participaba en las maniobras de auxilio. Los heridos fueron remitidos al Hospital de Engativá, donde una mujer se encuentra en estado de gravedad.

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