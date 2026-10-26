Sorprendentes hallazgos de la Policía en varios cambuches de Bogotá: el operativo duró más de tres horas

La Secretaría Distrital de Seguridad lideró una nueva jornada de limpieza y desmonte de cambuches en la localidad de Fontibón, en Bogotá. Durante el operativo, las autoridades intervinieron diferentes puntos en los que habitantes de calle habían instalado estructuras improvisadas con colchones, tablas, plásticos, textiles y cocinas artesanales.

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La intervención se desarrolló en articulación con otras entidades distritales, luego de que las denuncias ciudadanas y el monitoreo de las autoridades permitieran identificar varios puntos críticos. Entre los lugares intervenidos se encontraban un parque público, un puente vehicular y la ronda del canal San Francisco.

Según informó la entidad, las estructuras ocupaban espacios destinados al uso de la ciudadanía y estaban construidas con materiales de diferentes tamaños, entre ellos troncos, piezas de madera y elementos plásticos. Durante las labores también se encontraron objetos cortopunzantes.

El primer punto abordado fue el parque Villemar, donde se desmontaron tres estructuras, con las que se recupero un sector que cuenta con máquinas para hacer ejercicio y que había sido ocupado por personas habitantes de calle.

Posteriormente, más de 30 funcionarios se desplazaron hasta un puente vehicular ubicado en la calle 20A. Allí encontraron que tres hombres y una mujer utilizaban los espacios debajo de la estructura como lugar de habitación y almacenamiento de diferentes objetos.

Durante la jornada, los equipos retiraron somieres, tablas, colchones, maletas, prendas de vestir, envases, linternas y comida descompuesta. Para trasladar los elementos hasta una volqueta, los funcionarios organizaron una cadena humana y levantaron los objetos por uno de los costados de la vía.

Otro de los puntos intervenidos fue la ronda del canal San Francisco, donde las autoridades encontraron hasta ocho cambuches instalados uno al lado del otro, cerca de un conjunto residencial privado.

La Secretaría señaló que fue necesaria la intervención de uniformados de la Policía Nacional para asegurar el lugar, luego de que algunas personas habitantes de calle profirieran insultos y amenazas contra el personal distrital.

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En medio de las labores, uniformados de la Policía encontraron y retiraron cuchillos y bisturís entre los residuos y los objetos almacenados en los cambuches.

La jornada se extendió durante más de tres horas y dejó un balance de 22 cambuches desmantelados, 25 metros cúbicos de material recogido y 1.850 metros cuadrados de espacio público recuperado, según las cifras entregadas por la Secretaría de Seguridad.

Por su parte, la Secretaría recordó que los ciudadanos pueden reportar hechos delictivos o situaciones sospechosas que afecten la seguridad y la convivencia a través de la Línea 123, con el propósito de facilitar la atención oportuna de las autoridades.