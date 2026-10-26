Colombia se prepara para los posibles efectos del fenómeno de El Niño, que podría reducir las lluvias y los caudales de los ríos durante los próximos meses.

En ese escenario, Hidroituango alcanzó la cota 416 y está a cuatro metros de llegar a la cota 420, un nivel que permitiría reforzar sus reservas de agua y respaldar la generación de energía eléctrica durante la temporada seca.

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Acumular agua antes de los meses más secos

La central hidroeléctrica, ubicada en el norte de Antioquia, alcanzó la cota 416 después de varias semanas en las que los bajos caudales del río Cauca dificultaron el almacenamiento adicional.

La meta es llegar a la cota 420, que corresponde al nivel de diseño del embalse y permitiría disponer de una reserva mayor antes de que se intensifique la temporada seca.

De acuerdo con el gerente de EPM, John Maya Salazar, el embalse pasó de la cota 408 a la 416 gracias al aumento de los caudales provenientes del río Cauca y sus afluentes.

Aunque en Antioquia se han presentado periodos con pocas precipitaciones, las lluvias en departamentos como Cauca y Valle del Cauca han contribuido al incremento del caudal del río que abastece la central.

Esta situación permitió recuperar parte del nivel perdido durante las semanas de menores aportes hídricos.

En recientes declaraciones, Maya explicó que la empresa esperaba alcanzar la meta entre octubre y noviembre.

El avance reciente mejoró las perspectivas, aunque el cumplimiento del cronograma dependerá de las lluvias y de la cantidad de agua que siga llegando al embalse.

El Fenómeno de El Niño podría traer disminución de caudales de ríos. Foto: Cortesía Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico del Atlántico

¿Cómo enfrentar el fenómeno de El Niño?

La estrategia busca aprovechar los meses en los que todavía pueden presentarse lluvias para acumular agua y contar con una reserva que ayude a sostener la generación eléctrica cuando disminuyan los caudales.

En agosto de 2026, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) expidió la Resolución 2230 del 20 de agosto, que permitió aplicar temporalmente una regla de operación más flexible para el embalse.

Posteriormente, las decisiones y condiciones comunicadas por la autoridad ambiental permitieron avanzar en el llenado gradual hacia la cota 420 mientras continúa la remoción de la cobertura vegetal pendiente.

La operación debe desarrollarse bajo condiciones ambientales, geotécnicas, hidrológicas y operativas, con seguimiento permanente.

Según EPM, el ascenso puede alcanzar incrementos de hasta 40 centímetros diarios, dependiendo de las condiciones observadas, y contempla periodos de estabilización para evaluar el comportamiento de la infraestructura.

El proceso no consiste en llenar el embalse de una sola vez.

La idea es aumentar el almacenamiento de forma progresiva, verificar las condiciones de seguridad y mantener el monitoreo de los caudales que ingresan y salen del proyecto.

Velocidad en llenado y entrada de Hidroituango, la petición de expertos en energía para enfrentar el fenómeno de El Niño

De acuerdo con las estimaciones divulgadas por EPM, pasar de la cota 408 a la 420 permitiría disponer de cerca de 400 millones de metros cúbicos adicionales de agua, equivalentes a aproximadamente 187 gigavatios hora (GWh) de energía almacenada.

La empresa ha señalado que esa cantidad representa un respaldo importante para el sistema eléctrico, aunque no es suficiente por sí sola para descartar un eventual racionamiento.

El fenómeno de El Niño altera los patrones de lluvia y puede provocar periodos más secos en diferentes regiones del país.

Cuando disminuyen las precipitaciones, también pueden bajar los niveles de los ríos y embalses que abastecen a las centrales hidroeléctricas y a los sistemas de acueducto.

Los próximos meses serán determinantes para conocer si Hidroituango logra alcanzar la cota 420 y acumular la reserva prevista.

El resultado dependerá de las lluvias, del comportamiento del río Cauca y de las condiciones técnicas y ambientales que regulan la operación.