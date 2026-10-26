La vía Bucaramanga- Cúcuta registró afectaciones en la movilidad este lunes 26 de octubre, debido a las protestas por el incremento del avalúo catastral y su impacto en el impuesto predial.

Los ciudadanos bloquearon el paso para exigir respuestas frente a los valores asignados a sus propiedades.

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¿Por qué están bloqueando la vía Bucaramanga-Cúcuta?

Ciudadanos inconformes con los nuevos avalúos catastrales convocaron a una movilización que mantendrá restringido el paso hasta las 6:00 p.m., de acuerdo a lo previsto por los manifestantes.

De acuerdo a lo que se ha informado hasta el momento, las protestas están programadas desde las 8 de la mañana de este lunes.

Se concentrarán en 3 puntos del área metropolitana: el puente El Buey, en Piedecuesta; Papi Quiero Piña, en Floridablanca, y el corredor vial que comunica a Bucaramanga con Cúcuta.

Las manifestaciones también afectan la movilidad en la vía Bucaramanga-Piedecuesta, donde se reportó el cierre de uno de los carriles por una protesta de la comunidad contra la actualización catastral.

Según declaraciones del veedor Leonardo Silva, quien participa en la organización de esta jornada, los intentos de diálogo y las mesas técnicas no dieron los resultados esperados.

Por lo anterior, los ciudadanos decidieron reclamar con una protesta y un bloqueo en esta importante vía.

De hecho, desde el pasado domingo 25 de octubre, se venía informando sobre las manifestaciones programadas y sus puntos de concentración.

Los manifestantes contemplaban mantener el bloqueo hasta las 6:30 p. m. de este lunes.

Según varios medios de comunicación, a las protestas se han sumado transportadores de carga, por lo que el tránsito se puede ver afectado en la zona y por lo tanto, el transporte de mercancías.

Cierre de uno de los carriles de la vía Bucaramanga-Piedecuesta. Foto: Redes sociales X @lafm

¿Qué reclaman los ciudadanos por el avalúo catastral?

Los manifestantes cuestionan los valores asignados a sus predios y advierten sobre el efecto económico que podrían tener en el impuesto predial del próximo año.

Su principal solicitud es que se revisen los avalúos y se atiendan las inconformidades de los propietarios.

Es importante aclarar que el avalúo catastral no es lo mismo que el impuesto predial.

El primero corresponde al valor catastral del inmueble, mientras que el segundo es un tributo cuya liquidación depende de las normas y tarifas aplicables.

Por eso, el aumento del avalúo no implica necesariamente que todos los contribuyentes tengan el mismo incremento porcentual en su factura.

Mientras se define la situación en la carretera, se recomienda a los conductores verificar las condiciones de movilidad antes de salir, especialmente si tienen conexiones con otros municipios o compromisos con horarios establecidos.