Operativos en una de las ciudades más importantes del país: “Si no es con cultura, será con mano dura”

Durante la mañana de este viernes 23 de octubre, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, publico un video en sus redes sociales que da muestra de cuatro operativos simultáneos, que dejan varias imágenes interesantes en la ciudad.

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En el metraje, principalmente se evidencia a diferentes uniformados llevando a cabo labores de control en medio de una de las vías del territorio, sitio donde se abordó a diferentes conductores para verificar que circularan por las calles con todo de acuerdo con la ley.

Durante el material, se alcanza a ver a un hombre que al parecer habría tratado de escapar de estos controles de tránsito. Sin embargo, su huida se vio frustrada al perder el control de la moto en la que se encontraba, cayéndose posteriormente sobre la carretera.

Posteriormente, las autoridades aprovecharon para intervenir a este sujeto y realizar las verificaciones correspondientes, además de imponer las sanciones que puede llegar a tener por intentar volarse de este sitio, poniendo en riesgo a las personas del lugar.

De acuerdo con lo informado por el mandatario de la ciudad, estas medidas se llevaron a cabo gracias a la articulación entre la Policía Nacional, el Ejército, Tránsito y la Alcaldía de Bucaramanga, iniciativa que busca mitigar el crimen en el territorio.

Asimismo, Portilla resaltó que el operativo que se muestra en el video fue realizado específicamente en el sector de Provenza, en la entrada a la ciudad. Sin embargo, simultáneamente a esta intervención, se estarían llevando a cabo los mismos controles en diferentes puntos de la ciudad.

El alcalde señaló que, a partir de estas medidas, se obtuvieron varios resultados, tales como la incautación de armas blancas que eran transportadas en carros y motocicletas, además de varios estupefacientes.

“Aunque los irresponsables persistan en incumplir las normas, se encuentran con una autoridad unida para seguir defendiendo a Bucaramanga. La noche de este jueves permitió seguir demostrando que unidos recuperamos la seguridad de Bucaramanga”, declaró Portilla.

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El mandatario aseguró que se seguirán realizando este tipo de acciones en toda Bucaramanga, con el fin de detener actividades sospechosas o que den lugar a la criminalidad. Por otro lado, diferentes ciudades de Colombia siguen adelantando operativos similares como en Cali, donde se lleva a cabo el Plan Cristo Rey.

“El bandido delincuentes es el único que le molesta este tipo de operativos, pero el que nada debe nada teme. Si no es con cultura, será con mano dura, pero vamos a recuperar Bucaramanga”, aseguró Portilla.