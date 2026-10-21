El prontuario del abatido alias Resorte: señalado de secuestrar a dos periodistas y dirigir las finanzas del ELN

Las operaciones militares contra la guerrilla del ELN no se han detenido en las diferentes regiones de Colombia durante el Gobierno De La Espriella. Este miércoles, 21 de octubre, se conocieron detalles del abatimiento de alias Resorte, una ficha clave para las finanzas de este grupo alzado en armas.

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Resorte era quien administraba el dinero del Frente Reynaldo Ardila Gómez del ELN y sería el responsable de haber secuestrado a periodistas, comerciantes y ganaderos, así como de homicidios registrados en Norte de Santander.

Alias Resorte, cabecilla financiero del ELN, según el Ejército. Foto: Ejército.

SEMANA conoció su expediente, en el que las Fuerzas Militares lo tenían completamente estudiado. Desde 2018 hasta agosto de 2026, identificó en su encabezado a este hombre como Ricardo Trigos Peñaranda, quien secuestró a dos periodistas del periódico La Opinión en 2020.

Pero ese no sería el único caso de secuestro en el que habría participado. El expediente también lo relaciona con otros dos episodios que tuvieron como víctimas a un comerciante y a un ganadero.

En 2019, participó en el secuestro de un comerciante conocido como Isaías Ascanio León. Mientras que en 2020 participó en el secuestro de un ganadero conocido como Iván Cetina.

Su trayectoria dentro de las organizaciones armadas ilegales también aparece detallada. En 2018 y 2019 habría ejercido como cabecilla urbano del Ejército Popular de Liberación (EPL), mientras que para 2025 ya figuraba con responsabilidades económicas dentro del ELN.

Silvana Guerrero, cabecilla política del ELN. Foto: CAPTURA DE VIDEO

Otro capítulo de su historial corresponde al 5 de marzo de 2021, cuando fue capturado por las autoridades en inmediaciones de la vereda San Agustín de los Pozos, jurisdicción de San José de Cúcuta.

En ese momento fue judicializado por los delitos de fabricación y porte de armas, concierto para delinquir, secuestro y homicidio. Durante aquel procedimiento, según el reporte, las autoridades le habrían incautado cuatro pistolas, una carabina calibre 22, granadas y municiones.

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Las autoridades también lo responsabilizan del asesinato de dos ciudadanos extranjeros ocurrido el 29 de agosto de 2026 en una carretera que conduce hacia San Faustino, Norte de Santander.

La inteligencia militar determinó que este sujeto tenía 40 años de edad y nueve años como integrante de las filas de esta sanguinaria guerrilla.