Policía sanciona a hombre que lanzó bolsas de basura en un arroyo de Barranquilla

La Policía Metropolitana de Barranquilla dio a conocer que logró ubicar a un hombre que quedó grabado cuando lanzaba restos de cascos de protección a un arroyo de la capital del Atlántico.

Hombres arrojaron desechos de partes de motos a un arroyo en Barranquilla: piden sanciones

De acuerdo con la información que se ha conocido, todo sucedió en el barrio La Sierrita. El ciudadano involucrado en esta práctica fue sancionado con una multa tipo 4, cuyo valor es de 1.866.000 pesos.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, entregó detalles por medio de su cuenta en la red social: “¡Los responsables de contaminar nuestra ciudad ya fueron sancionados! Quienes arrojaron residuos a este cuerpo de agua recibieron una multa tipo 4, conforme a lo establecido en la Ley 1801 de 2016. Les dije que tenían que responder por sus actos y así fue. Para que nuestra casa sea una Barranquilla limpia y linda, tenemos que cuidarla entre todos. ¡Amar esta ciudad también es respetarla, protegerla y pensar en los demás!“.

En este video, que se hizo viral en las redes sociales, se puede ver cómo dos hombres lanzaban los residuos mientras una fuerte corriente de agua pasaba por el arroyo tras un intenso aguacero en la capital del Atlántico.

“Un grupo de irresponsables sujetos fueron registrados en video lanzando cascos de motocicleta y otros desechos a un arroyo en b/La Sierrita, al sur de B/quilla, desatando la indignación ciudadana por los riesgos de contaminación y taponamiento de los afluentes”, se lee en una de las publicaciones.

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Desde la Alcaldía de Barranquilla hicieron un llamado a los residentes de la ciudad para que eviten este tipo de prácticas, que ponen en riesgo la salubridad y pueden generar graves emergencias en los sistemas de drenaje de las aguas canalizadas por los arroyos.

Cualquier denuncia se puede realizar por medio de la línea de emergencias 123 de la Policía Nacional, que funciona las 24 horas del día.