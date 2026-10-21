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Ejército destruye millonario laboratorio de cocaína del ELN en Nariño

Este lugar tenía una capacidad de producción superior a una tonelada mensual de cocaína, estimada en cerca de $ 4.000 millones en mercados internacionales.

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Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

21 de octubre de 2026 a las 10:24 a. m.
Operación militar en Nariño.
Operación militar en Nariño. Foto: Suministrado a SEMANA.

Las operaciones militares contra los ilegales no cesan en las diferentes regiones de Colombia. En el departamento de Nariño, el Ejército Nacional, por medio de la Tercera División, logró destruir un laboratorio que procesaba cocaína para el ELN.

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El Ejército afectó laboratorio del ELN. Foto: Foto X @BLUSantanderes

“Tropas de la Vigésima Tercera Brigada, a través del Gaula Militar, en una acción conjunta con la Fuerza Aérea Colombiana, coordinada con la Policía Nacional e interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación, ubicaron y destruyeron en zona rural de Taminango un complejo presuntamente destinado al procesamiento de clorhidrato de cocaína, afectando una fuente de financiación y apoyo logístico de esta organización armada ilegal”, sostuvo la institución militar.

Según la información entregada por esta fuente, este laboratorio tenía una capacidad estimada de producción de hasta una tonelada de clorhidrato de cocaína mensual.

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De igual modo, durante la operación militar fueron encontrados aproximadamente 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína en estado líquido, así como cantidades importantes de sustancias e insumos químicos empleados en el procesamiento de narcóticos.

El Ejército Nacional precisó que también fueron ubicados equipos industriales, recipientes de almacenamiento, sistemas de prensado, pesaje, secado y sellado, además de otros elementos utilizados dentro de esta actividad ilegal.

Laboratorio destruido del ELN.
Laboratorio del ELN destruido. Foto: Suministrado a SEMANA.

“El material encontrado fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes y los procedimientos se adelantaron conforme a los protocolos establecidos, dentro del proceso investigativo correspondiente”, agregaron.

La Vigésima Tercera Brigada del Ejército Nacional dio a conocer que continuará fortaleciendo las operaciones coordinadas e interinstitucionales en Nariño para identificar y afectar infraestructuras destinadas al narcotráfico, reducir las fuentes de financiación de las estructuras criminales y fortalecer la seguridad de las comunidades del suroccidente colombiano.