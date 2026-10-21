Las autoridades siguen investigando lo ocurrido en el Batallón Tarqui de Sogamoso, en Boyacá, donde un soldado profesional habría matado a un sargento, herido a uno de sus compañeros y después se habría quitado la vida.

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La víctima mortal fue identificada como el sargento segundo Héctor Hernando Lozano Burgos. Por su parte, el soldado señalado de disparar es Edwin Malabet Collante.

Los esfuerzos ahora se centran en saber con exactitud qué fue lo que pasó y ya se tiene una primera versión de lo sucedido.

Los uniformados hacían parte de la Brigada de Atención de Desastres, por lo que se preparaban para atender la emergencia que había en Villa de Leyva por cuenta de un incendio forestal.

El sargento segundo Héctor Hernando Lozano Burgos murió en batallón de Artillería en Sogamoso, Boyacá. Foto: Redes sociales

De acuerdo con las primeras informaciones, el sargento supuestamente le habría dado una orden a Malabet Collante y fue entonces cuando aparentemente se desató una discusión.

Después de un cruce de palabras, al parecer, el soldado profesional utilizó su arma, que sería la de dotación, y atacó por la espalda a Lozano Burgos. En medio de todo, el señalado agresor también habría herido a un compañero y a un canino, hasta que posteriormente atentó contra su vida.

La tranquilidad que había en el Batallón Tarqui cambió y se vivieron momentos de pánico, mientras que rápidamente se le prestó asistencia médica a la víctima, quien lamentablemente falleció al igual que el soldado que supuestamente disparó.

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Poco después del hecho, el Ejército Nacional emitió un comunicado en el que confirmó que ya se adelantan las respectivas investigaciones, pero de manera preliminar se indica que el soldado disparó contra la humanidad de su superior.

“Tan pronto se tuvo conocimiento de la situación, fueron activados los protocolos institucionales correspondientes y se iniciaron las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos”, indicó la institución.

Asimismo, precisó que se dispuso de un equipo interdisciplinario para acompañar a las familias del soldado y suboficial. Por el momento, resta esperar para conocer qué establecen las autoridades en medio de las pesquisas.