Ideam advierte tormentas eléctricas en algunas zonas del país: pronóstico del clima este 21 de octubre

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha dado a conocer el pronóstico del clima para este miércoles 21 de octubre. De acuerdo con la institución, durante la madrugada de este día se detectaron intensas lluvias en varios territorios.

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En general, la entidad prevé precipitaciones en casi todo el territorio nacional; sin embargo, las más fuertes se concentrarían específicamente en áreas puntuales del Pacífico colombiano y el sur de la Amazonía. Además, debido a la humedad atmosférica, se podrían registrar sensaciones térmicas localmente elevadas.

Clima en las principales zonas del país

En Bogotá, se prevé que durante la mañana esté mayormente nublado, con lluvias ligeras generalizadas. Con el transcurso del día, se podría registrar una tendencia al tiempo seco. Sin embargo, para las horas de la tarde no se descarta la presencia de precipitaciones en el sur de la ciudad.

La temperatura máxima sería de 19 °C, la cual disminuiría en la noche, periodo en el que se podrían identificar lloviznas dispersas por toda la ciudad.

Para las regiones Caribe y Pacífica, se esperan lluvias de moderadas a fuertes, con condiciones nubladas, especialmente en el occidente de La Guajira, Atlántico, norte de Magdalena, sur de Cesar, norte y sur de Bolívar, Córdoba, Sucre, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Las condiciones meteorológicas cambiarán durante el día en distintas regiones de Colombia. Foto: AFP

En el caso de estos tres últimos territorios, no se descarta la posibilidad de que se presente actividad eléctrica a lo largo de la jornada.

Por su parte, en la zona andina habrá precipitaciones de intensidad variable durante todo el día en el occidente de Antioquia, el Eje Cafetero, el norte de Tolima y sectores montañosos del norte y sur de Huila.

Asimismo, en los Santanderes, Boyacá y Cundinamarca se esperan principalmente lluvias de moderadas a fuertes.

En la región Orinoquía, en gran parte de Arauca, Casanare, Meta y Vichada, se registrarían lloviznas de ligeras a moderadas, las cuales podrían estar concentradas especialmente en zonas cercanas al piedemonte llanero.

En la Amazonía, las lluvias irían de moderadas a fuertes en sectores de Caquetá, Putumayo, Guaviare, Vaupés y Amazonas. Además, en el occidente de Caquetá, Putumayo y Amazonas se podrían presentar tormentas eléctricas.

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Por otro lado, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de acuerdo con el Ideam, habrá lloviznas ligeras en el sur del área insular y marítima circundante.

El panorama climático de Colombia estará marcado por las lluvias en diferentes lugares del territorio nacional, en algunos de los cuales podría presentarse actividad eléctrica. Por eso, se recomienda a la ciudadanía estar atenta durante el transcurso del día.