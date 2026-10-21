El insólito error de unos rompevidrios: el celular que robaron ayudó a su captura

La señal de un celular hurtado permitió a la Policía seguir el rastro de dos presuntos delincuentes que habrían cometido un robo en la localidad de Chapinero, en Bogotá. Los hombres fueron detenidos en el barrio La Asunción, en la localidad de Puente Aranda.

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Tras su captura, los uniformados recuperaron el dispositivo y encontraron un arma traumática con munición, por la que ahora deberá responder el sospechoso ante las autoridades correspondientes.

Según informó la Secretaría Distrital de Seguridad, los sujetos habrían intimidado a un hombre, roto uno de los vidrios de su vehículo y hurtado un teléfono celular de alta gama. Después del robo, abandonaron la zona, pero la alerta rápida de la víctima permitió que las autoridades iniciaran la búsqueda momentos después del hecho.

La ubicación del teléfono mediante el sistema GPS fue clave para orientar la persecución, ya que gracias a este sistema, los policías lograron localizar a los sospechosos y detenerlos en la carrera 30, donde adelantaron un registro que permitió recuperar el equipo y encontrar el arma traumática.

Los dos capturados deberán responder ante las autoridades judiciales por los presuntos delitos de daño en bien ajeno, hurto y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Además, de acuerdo con el reporte oficial, ambos registraban antecedentes por hurto agravado y receptación.

La Secretaría de Seguridad destacó que la colaboración ciudadana y la reacción de la Policía fueron determinantes para obtener este resultado. Por eso, invitó a los ciudadanos a reportar cualquier hecho delictivo o situación sospechosa a través de los canales oficiales como la Línea de Emergencias 123.

La entidad también entregó cifras sobre los resultados de los operativos en esta localidad, destacando varios logros por parte de la fuerza pública. Según el balance divulgado, la Policía ha capturado en flagrancia a 895 personas por diferentes delitos en Puente Aranda.

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Asimismo, las acciones de las autoridades han permitido incrementar en un 30 % la incautación de armas de fuego y reducir en un 16 % el hurto a personas, de acuerdo con las cifras oficiales. Estas cifras darían muestra de las acciones que se realizan día tras día para luchar contra el crimen en Bogotá.

Por otro lado, las autoridades reiteraron el llamado a denunciar oportunamente los robos y entregar información que permita identificar a los responsables de estos hechos. Además, se comprometieron a seguir luchando contra la criminalidad que se de en las calles del territorio.