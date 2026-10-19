Revelan el rostro de alias Moncayo, señalado por el asesinato de un famoso empresario arrocero

Las autoridades de Bogotá buscan a Isaac Daniel Rodríguez García, conocido con el alias de Moncayo, señalado de ser el presunto autor material del asesinato del empresario arrocero Gustavo Andrés Aponte y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón.

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El doble homicidio ocurrió el 11 de febrero de 2026, a las afueras de un gimnasio ubicado en la calle 85 con carrera Séptima, en el norte de la capital. Según las investigaciones, el ataque habría estado dirigido contra otro empresario, pero el sicario presuntamente confundió a Aponte con su objetivo.

La Policía Metropolitana divulgó la identidad del hombre y pidió la colaboración ciudadana para dar con su paradero. Rodríguez García permanece prófugo, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen y establecer la posible participación de otros integrantes de la estructura criminal.

En el proceso ya fue capturado Leonel Enrique Llanos Paternina, alias Tony, señalado de conducir la motocicleta en la que se movilizó el presunto sicario. La Fiscalía le imputó cargos por homicidio agravado y delitos relacionados con armas de fuego.

Las autoridades mantienen las labores para localizar a Moncayo y avanzar en el esclarecimiento del doble homicidio. La información sobre su presunta responsabilidad corresponde a la investigación judicial y deberá ser determinada por las autoridades competentes.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad de Bogotá, ha anunciado contundentes golpes contra el homicidio en los últimos 60 días transcurridos en la capital del país. De acuerdo con la entidad, se han capturado a diferentes personas relacionadas con este crimen mediante operativos de prevención, vigilancia, inteligencia e investigación criminal.

Según el informe, se han capturado 60 hombres y 4 mujeres señalados de cometer este delito. Además, uno de ellos se trataría de una aprensión de un adolescente. De los capturados 27 fueron detenidos en flagrancia y 37 mediante orden judicial.

Uno de los casos que más destacan es la aprensión de alias El Gordo, hombre que hacia parte del cartel de los más buscados en Bogotá, su captura se hizo en el barrio Guacamayas, en la localidad de San Cristóbal mediante orden judicial. El señalado habría sido el responsable de la muerte de otra persona durante el 15 de agosto de 2025.

Las autoridades, declararon que esto sucedió en una riña, donde el sospechoso, mató al otro sujeto con un objeto cortopunzante. Tras el crimen, El Gordo, habría salido del país con rumbo a Chile, lugar donde se quedo por ocho meses, con el fin de evitar a las autoridades.

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Las autoridades afirmaron que entre los capturado figuran varias personas relacionadas con presuntos feminicidas, presuntos sicarios y personas señaladas de causar la muerte de ciudadanos en hechos relacionados con riñas e intolerancia.

Al mismo tiempo, aseguraron que siguen trabajando para detener los crímenes relacionados con el homicidio y que continuaran adelantado operaciones para identificar posibles sospechosos de este crimen.