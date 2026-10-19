Golpe al sicariato en Bucaramanga: Policía capturó a un joven investigado por 19 homicidios

Los operativos de la Policía Metropolitana de Bucaramanga no cesan. Un hombre de 18 años de edad fue capturado por las autoridades en una redada contra el sicariato y lo responsabilizan de al menos 19 asesinatos, incluida una masacre, y sería integrante de la banda conocida como Los del Sur.

Alias Julito fue capturado en la vereda Rosa Blanca, zona rural del municipio de Floridablanca, en Santander, donde también fueron detenidos otros cuatro hombres y aprehendido un adolescente. El procedimiento estuvo a cargo de unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), Inteligencia Policial (Sipol) y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

Operativos de la Policía Metropolitana. Foto: SEMANA.

En medio de las investigaciones de las autoridades judiciales, pudieron determinar que alias Julito sería uno de los sicarios responsables de varios homicidios relacionados con las disputas por el control del tráfico de estupefacientes.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el joven sería un hombre de confianza de alias Carnal, identificado por las autoridades como el segundo cabecilla de Los del Sur, una temida organización criminal en esta zona de Colombia.

Entre los expedientes que analizan las autoridades aparece una masacre perpetrada en Villa Esperanza, en Floridablanca, que dejó cuatro personas asesinadas. Los investigadores también buscan establecer su eventual participación en otros episodios de violencia, incluidos hechos que son investigados como feminicidio.

A este expediente se suma un homicidio ocurrido el pasado 18 de septiembre de 2026 en el sector de Los Puentes, en Floridablanca. Por ese caso, según el reporte oficial, alias Julito registra una orden de captura por el delito de homicidio.

Sin embargo, su historia con las autoridades no comenzó con esta operación. En enero de 2026, cuando todavía era menor de edad, había sido aprehendido durante un procedimiento policial adelantado en zona rural del municipio de Lebrija, Santander.

Posteriormente, en abril del mismo año, las autoridades reportaron que logró escapar de un centro de atención para adolescentes en Bogotá, mientras se encontraba bajo custodia durante un traslado para asistir a una cita médica.

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La información de inteligencia también señala que, el 6 de agosto de 2026, el joven habría utilizado las redes sociales para difundir mensajes en los que retaba a la fuerza pública frente a los operativos que buscaban dar con su paradero.

En medio de la operación también fue capturado un hombre conocido como alias Trivilin, señalado de estar presuntamente involucrado en un homicidio ocurrido el 13 de septiembre de 2026 en el barrio González Chaparro, en Floridablanca.

Asimismo, fue aprehendido un adolescente identificado con el alias de Franco, quien tenía una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio. Su situación será definida por las autoridades competentes conforme al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Durante los procedimientos, los uniformados incautaron cuatro armas de fuego, munición, cerca de 4.000 dosis de base de coca, más de cuatro kilogramos de marihuana, teléfonos celulares, prendas de vestir, cascos y tres motocicletas.

A esta banda la acusan de varios casos de homicidio. Foto: Colprensa / Getty Images

Los elementos encontrados serán sometidos a estudios técnicos y análisis judiciales para determinar si fueron utilizados en algunos de los homicidios que se investigan en el área metropolitana de Bucaramanga.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, aseguró que esta operación hace parte de una ofensiva contra las estructuras responsables de los asesinatos selectivos.

“Estamos concentrando nuestros esfuerzos en identificar y capturar a quienes presuntamente están detrás de los homicidios que afectan a nuestras comunidades. Seguiremos trabajando de manera coordinada para debilitar estas estructuras criminales y fortalecer la seguridad de los ciudadanos”, señaló el alto oficial.

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Los cinco adultos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el desarrollo de las audiencias correspondientes, mientras que el adolescente aprehendido quedó bajo la responsabilidad de las autoridades competentes.

Por ahora, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones y reiteraron el llamado a la ciudadanía para suministrar información sobre actividades delictivas a través de la línea 123 o del número 314 358 7212, con garantía de reserva.