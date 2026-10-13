Alias Picapiedra abusó de una mujer de 70 años; se rio y durmió en plena audiencia. Todo quedó en video

Continúa la indignación en el municipio de San Vicente de Chucurí, en el departamento de Santander, por el caso de la mujer de 70 años que fue abusada sexualmente. El responsable es un hombre identificado como José Armando García, conocido con el alias de Picapiedra.

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El rechazo ha crecido en las últimas horas después de que se conocieran imágenes de la forma en la que el señalado agresor se río y hasta se durmió en medio de la audiencia, en la que finalmente lo enviaron a la cárcel.

En los videos, que fueron compartidos por Noticias RCN, se ve al sujeto haciendo señas, al parecer estaba hablando con alguien, y en un momento comenzó a reírse sin importarle que la diligencia continuaba o la gravedad de los hechos que presuntamente cometió.

En otro momento, alias Picapiedra mantuvo su mano en la cara, apoyó su brazo sobre la mesa y cerró los ojos como si se estuviera durmiendo. Tras algunos segundos, reaccionó y volvió a prestar atención a lo que estaban diciendo las partes.

El fiscal del caso hizo un aterrador relato de la forma en la que el hombre violentó a la adulta mayor. “Conociendo que la víctima era una mujer de 70 años y valiéndose de su condición de vulnerabilidad derivada de su edad, la sujetó violentamente, le cubrió la cabeza y la tumbó al suelo”, explicó.

“Una vez la tiene en la zona boscosa, mediante la violencia y en contra de su voluntad, le baja la sudadera de la ropa interior y le realiza acceso carnal vaginal”, agregó.

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Tras cometer el crimen, el responsable dejó a la víctima tirada en el sitio y huyó de allí. Afortunadamente, algunas personas pasaron y ayudaron a la mujer después de escuchar los gritos de auxilio.

Alias Picapiedra aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación y fue enviado a la cárcel mientras avanza el proceso en su contra.

Este es el hombre señalado de cometer el abuso sexual en contra de la adulta mayor. Foto: Foto 1: Policía / Foto 2: API

Por su parte, la adulta de 70 años está recibiendo acompañamiento junto con sus familiares, para intentar superar este duro episodio del que fue víctima.